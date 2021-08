Koszmar gwiazdora Chelsea. Nagle upadł na murawę. "Sprawa jest poważna"

Zwycięzca ostatniej edycji Ligi Mistrzów udanie wszedł w nowy sezon. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela zdobył Superpuchar Europy, pokonując triumfatora Ligi Europy ekipę Villarrealu. Do rozstrzygnięcia potrzebna była seria rzutów karnych, w których lepsi okazali się "The Blues".

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański żegna się z reprezentacją Polski. "Ten mecz może oprawić w ramkę"

Rewolucja w Premier League? Jak w NFL. Kibice będą zadowoleni

Poważna kontuzja Hakima Ziyecha

W regulaminowym czasie gry padł remis 1:1. Gola dla Chelsea strzelił Hakim Ziyech, wpisując się na listę strzelców w 27. minucie. Skrzydłowy nie zdołał jednak dograć pierwszej połowy do końca. Po jednym z dośrodkowań w pole karne i starciu z rywalem 28-latek upadł na murawę i trzymał się za bark. Ból był na tyle silny, że nie był w stanie kontynuować gry.

Ziyech przejdzie szczegółowe badania medyczne, które wskażą powagę kontuzji. Sporo jednak wskazuje na to, że skrzydłowego czeka długa przerwa, o czym powiedział Thomas Tuchel na pomeczowej konferencji. - Jeżeli zmieniasz zawodnika w pierwszej połowie, to sprawa jest poważna. Niestety, bo to był nasz kluczowy zawodnik w ostatnich meczach - mówił niemiecki trener.

Hakim Ziyech opuści start Premier League

Choć na ten moment nie jest jeszcze jasne jak długo Ziyech odpocznie od gry, wykluczony jest jego występ w pierwszym meczu nowego sezonu Premier League. Na inaugurację nowych rozgrywek "The Blues" zagrają w sobotę na własnym stadionie z Crystal Palace.

Romelu Lukaku wraca do klubu swoich marzeń. Mourinho pytał: Dlaczego odszedłeś?

Hakim Ziyech przeniósł się na Stamford Bridge w lipcu 2020 roku z Ajaxu Amsterdam. W swoim debiutanckim sezonie w koszulce Chelsea rozegrał 39 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć bramek i zanotował cztery asysty.