Lewandowski zdeklasował konkurencję! Polak otrzymał maksymalną liczbę punktów

Robert Lewandowski został wybrany piłkarzem roku FIFA. Polak wygrał plebiscyt FIFA The Best i zrobił to z dużą przewagą. Nasz as zdobył 52 punkty, maksymalną możliwą liczbę. Zgodnie z zasadami, zwycięzca każdej z czterech kategorii (głosowanie selekcjonerów, kapitanów reprezentacji, dziennikarzy i kibiców) otrzymywał po 13 punktów. Polak wszędzie był numerem jeden!

FIFA The Best: Robert Lewandowski zdeklasował rywali

Jak widzimy w wynikach plebiscytu, Lewandowski zdeklasował rywali. W głosowaniu trenerów otrzymał 554 punkty, ponad dwuipółkrotnie więcej niż drugi Leo Messi (196). Od kapitanów reprezentacji dostał 631 oczek, ponad dwa razy więcej niż Cristiano Ronaldo (259). Żadnych wątpliwości co do słuszności wyboru Lewego nie mieli też przedstawiciele mediów, którzy przyznali mu aż 807 na 945 możliwych punktów. W głosowaniu fanów Robert dostał prawie 680 tysięcy głosów, podczas gdy portugalski gwiazdor Juventusu miał ich blisko 458 tysięcy.

FIFA The Best: ile osób zagłosowało na Lewandowskiego?

W sumie, na 575 osób głosujących w plebiscycie FIFA The Best, nazwisko Lewandowskiego pojawia się na 457 kartach. Na naszego asa nie zagłosowali np. kapitanowie reprezentacji Bahrajnu, Belize czy Kambodży. Pełne wyniki głosowania można zobaczyć TUTAJ na stronie FIFA.