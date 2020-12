Robert Lewandowski najlepszy na świecie! Napisał nową historię polskiej piłki!

Po tym, jak "France Football" z powodu koronawirusa odwołało galę "Złotej Piłki", FIFA The Best to najważniejsza indywidualna nagroda dla piłkarza w 2020 roku. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by zawodnik z Polski został wyróżniony w taki sposób. W 1974 trzecie miejsce w plebiscycie "Złotej Piłki" zajął Kazimierz Deyna, a osiem lat później takie samo wyróżnienie spotkało Zbigniewa Bońka.

W głosowaniu plebiscytu FIFA The Best wzięli udział selekcjonerzy i kapitanowie zespołów narodowych, wybrani dziennikarze oraz internauci. Polskę reprezentował Michał Pol. Brano pod uwagę osiągnięcia piłkarskie od 20 lipca 2019 roku do 7 października 2020 roku. W powyższym okresie Robert Lewandowski strzelił aż 64 bramki i zanotował 15 asyst, licząc rozgrywki klubowe i reprezentacyjne.

Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, z którymi rywalizował Lewandowski, mogli pochwalić się skromniejszym dorobkiem. Portugalczyk uzyskał 53 trafienia i 7 asyst, natomiast Argentyńczyk - 34 gole i 30 asyst.

Robert Lewandowski najlepszy na świecie!

Nagrody przyznano w czwartkowy wieczór w Zurychu. Z powodu obostrzeń sanitarnych nikt z wyróżnionych zawodników i zawodniczek nie pojawił się na miejscu i nie odebrał nagrody osobiście. Lewandowski, tak samo jak Messi i Ronaldo, był jednak obecny na gali dzięki internetowemu łączeniu.

Kapitan reprezentacji Polski otrzymał nagrodę z rąk prezydenta FIFA, Gianniego Infantino, który poleciał do Monachium, by osobiście wręczyć naszemu zawodnikowi statuetkę.

Nagroda FIFA The Best przyznawana jest od 2016 roku, gdy oddzielono ją od "Złotej Piłki" France Football. Przed rokiem otrzymał ją Messi, dwa lata temu Luka Modrić, a w dwóch pierwszych latach triumfował Ronaldo.

- Jestem dumny. To wielkie osiągnięcie nie tylko dla mnie, ale też dla Bayernu Monachium i reprezentacji Polski. Jestem przeszczęśliwy - powiedział Polak.

Lewandowski znalazł się też w najlepszej jedenastce roku. Ta wygląda następująco: Alisson - Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies - Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara - Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.

Lewandowski otrzymał nagrody za wspaniałe indywidualne statystyki, które poprowadziły Bayern do zwycięstwa w najważniejszych rozgrywkach w Europie. Mistrzowie Niemiec nie tylko obronili tytuł w kraju, ale zdobyli też Ligę Mistrzów, Puchar Niemiec oraz Superpuchary Europy oraz Niemiec.

