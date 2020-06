Reprezentant Brazylii przejedzie na rowerze 600 km! Na końcu podpisze kontrakt z nowym klubem

Fred, a konkretnie Frederico Chaves Guedes opublikował na swoim Instagramie zdjęcia z trasy. Napastnik pokona dystans 600 km, w tym czasie osoby zainteresowane będą mogły wpłacać dotacje, które zostaną przekazane mniejszym klubom zmagającym się z problemami finansowymi.

Brazylijski piłkarz wystartował we wtorek, zostało mu ok. 500 km

Swoją podróż Fred z trenerem rozpoczęli we wtorek. Mężczyźni przejechał z Belo Horizonte do Sao Joao del Rei, z planowanego dystansu pokonali ok. 150 kilometrów. Pozostałych 450 km przejadą w ciągu najbliższych dni. Trasę zakończą w Rio de Janeiro, gdzie piłkarz ma podpisać kontrakt z Fluminense.

Przed wyjazdem mężczyźni zachowali wszelkie środki ostrożności. Trasę pokonują w maseczkach, aby nikogo nie narażać na niebezpieczeństwo, a przed podróżą poddali się kwarantannie. Sponsorzy inicjatywy, za każdy przejechany kilometr sfinansują dodatkowo posiłki za dzieci.

Fred wraca do Fluminense po czterech latach. Napastnik reprezentował klub z Rio de Janeiro od 2009 do 2016 roku. Wcześniej Brazylijczyk grał w Olympique Lyon. 36-latek może się pochwalić trzykrotnym mistrzostwem Francji i dwukrotnym Brazylii. W 2012 roku został wybrany na najlepszego piłkarza w swoim kraju. Piłkarz reprezentował Brazylię na mistrzostwach świata w 2006 i 2014 roku. W 2013 roku zdobył z drużyną narodową Puchar Konfederacji.

Obecnie w Brazylii potwierdzono ponad 555 tys. zakażeń koronawirusem, z czego zmarło 31 tys. osób. Szczegóły trasy Freda i trenera można śledzić na Instagramie zawodnika.