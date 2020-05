Zbigniew Boniek o wyborach korespondencyjnych. "Nie jesteśmy na to gotowi"

hopsasaitralala 22 minuty temu 0

To wiedziano już 100 lat temu, że głosy korespondencyjne to szerokie pole do nadużyć (słaba weryfikacja źródła, możliwa łatwa ingerencja w głosy i możliwość spowodowania, że ważne staną się nieważnymi, nie dotrą, mogą być przepisane, możliwość zwielokrotnienia tych samych pesel w różnych okręgach, weryfikacja poprawności pesel w tym czy żyje, odcięcie Polonii lub podróżujących na całym świecie, utrudnienie głosów spoza miejsca zameldowania) i wiele innych „pomyłek” typu weryfikacja autentyczności kart bez ich numeracji, ilości kart, prawa do głosowania itd...

Mógłby być elektroniczny system Wyborczy chociażby z bazą wyborców dla każdej podkomisji wyborczej...

Tak trochę w ciemno te wybory.



Inną sprawą jest to, że jest cała masa ludzi, którzy poddają się wpływom bez względu na rodzaj głosowania za korzyści, czy wprowadzenie w błąd...