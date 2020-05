W Niemczech trwa dyskusja nt. limitu wynagrodzeń. "Robert Lewandowski nie będzie grał w Niemczech"

astropath godzinę temu Oceniono 2 razy -2

Rzadko kiedy mi się "ulewa", rzadko kiedy na forum się wychamiam, ale tym razem nie zdzierżę :-)

Posłuchajcie lewackie miernoty! :-) Kiedy wreszcie zrozumiecie, że jeżeli "gwiazdy footballu" przestaną zarabiać tyle, ile zarabiają, to Wy tych "pozostałych" pieniędzy i tak nie dostaniecie. Nikt ich nie dostanie, bo tych pieniędzy - po prostu - nie będzie. Gdy zarabiają tyle, ile zarabiają to mogą je wydać. Choćby na siódme Lambo w garażu dając tym samym komuś pracę i wynagrodzenie, które zostanie wydane - być może - na towary czy usługi, które Wy produkujecie czy dostarczacie. Im więcej bogatych ludzi wydających dużo tym lepiej dla wszystkich.

Ale lewak nie rozumie. Uważa, że wszyscy powinni mieć po równo, albo ostatecznie "nie więcej niż" bo lewak wie, ile inni potrzebują do życia. Faszyzm! Jesteście gorsi od kościoła katolickiego. Wam się wydaje - społecznie i historycznie upośledzona kasto - że coś Wam się należy tylko dlatego, że przyszliście na ten świat. Otóż nic Wam, ani nikomu się z tej przyczyny nie należy. Tylko to co sobie wypracujemy, osiągniemy, wywalczymy. Nie ma nic za darmo. I nie, nie jesteśmy wszyscy równi i mamy inne potrzeby. Dla niektórych 85m2 mieszkanie to "apartament" dla mnie to kawalerka dla singla :-)

Jeżeli zabierzecie połowę dochodów Lewandowskiemu, Ronaldo, Messiemu, Neymarowi to - nie uzyskacie nic, poza zaspokojeniem Waszej próżnej zawiści wynikającej z jakiegoś lęku, że nie jesteście tak dobrzy, bo tyle nie macie. To Was tak naprawdę boli a nie "sprawiedliwość" (??) społeczna, Jeszcze raz i szczerze: nigdy nie zrozumiem, jak można być takim społecznym chamem, żeby chcieć odebrać komuś coś, co ten ma, byle tylko sobie poprawić samopoczucie.

Myślę, że zamiast tak się męczyć z własnym życiem widzianym przez pryzmat majątku innych, można by coś przeczytać, czegoś się nauczyć, poznać nowych ludzi, popracować nad tężyzną fizyczną. Jednym słowem zająć się sobą a nie - wydumaną - niesprawiedliwością społeczną.

Życzę Wam, lewacko życiowo zbłądzeni - żeby Wasze dzieci - dzięki Waszej pracy i pomocy wyszły naprawdę na wyżyny społecznie i finansowe i żeby kiedyś jakiś lewak jedną ustawą im to odebrał.