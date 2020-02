Kibic szalał autem na murawie. Próbował rozjechać sędziego i piłkarzy! Tak wściekł się na decyzję [WIDEO]

W jednej z regionalnych lig Republiki Południowej Afryki doszło do kuriozalnego zdarzenia. Jeden z kibiców tak zdenerwował się na różne decyzje sędziego, że... próbował go rozjechać autem. I to jeszcze na murawę

