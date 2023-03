Sułek pobiła rekord świata. Miała go przez kilka sekund. Łzy i deklaracja: "Kwestia czasu"

Aż 5014 punktów wywalczyła Adrianna Sułek w piątek w Stambule. Na halowe mistrzostwa Europy przyjechała z życiówką wynoszącą 4860 pkt. Ustanowiła ją dwa tygodnie temu na mistrzostwach Polski. A w Stambule Ada we wszystkich pięciu konkurencjach zaliczała jakiś rekord!

8,21 s w biegu na 60 m przez płotki = rekord życiowy

189 cm w skoku wzwyż = wyrównany rekord życiowy w hali

13,89 m w pchnięciu kulą = rekord życiowy w hali

6,62 m w skoku w dal = rekord życiowy

2:07.17 na 800 m = rekord życiowy

Co to są za wyniki! Co to był za dzień!

Niewiarygodne! Sułek pobiła rekord świata. I to było za mało na złoto HME

- Bardzo chciałam mieć rekord świata - płakała Ada przed kamerą TVP Sport. - Zrobiłam wszystko, żeby był przy moim nazwisku i przez kilka sekund mogłam się nim cieszyć, ale zaraz Nafi przekroczyła linię mety - dodawała.

To było tak: Sułek bieg na 800 m wygrała, finiszowała z czasem 2:07.17. A Thiam, która była liderką pięcioboju, wpadła na metę z wynikiem 2:13.60. To jej wystarczyło. Przez chwilę Ada była rekordzistką świata z wynikiem 5014 pkt, ale po tych sześciu-siedmiu sekundach Belgijka ten rekord pobiła. Wynikiem 5055 pkt.

Dotychczasowy rekord świata pobiły obie bohaterki piątku - od 2012 roku wynosił 5013 pkt i należał do Ukrainki Natalii Dobryńskiej.

- Strasznie ciężko na to pracowałam i myślałam, że wygram. Kwestia czasu i Nafi nie będzie rekordzistką świata. Ale wielkie gratulacje dla niej - stwierdziła w TVP Sport Ada.

Polska gwiazda zapowiada rekord świata. "Pytanie nie brzmi czy, tylko kiedy"

Ona niecały miesiąc temu powiedziała, że chce rekordu świata i teraz go miała. Przez chwilę, przez kilka sekund, ale miała. Ona idzie po swoje, więc trzeba wierzyć w to, co zapowiada. Rok temu zdobyła srebro halowych MŚ, była czwarta na MŚ na stadionie i druga na ME na stadionie. I mówiła, że to dopiero początek jej wielkiej kariery. Teraz ma drugi wynik w historii w hali. A ma dopiero 24 lata. Thiam, dwukrotna mistrzyni olimpijska, świata i Europy, jest 29-latką. Czas będzie grał na korzyść Ady. Przed nami lata emocji z prawdopodobnie nową królową polskiej lekkoatletyki.