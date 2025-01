Polak dokonał niemożliwego! Jest najlepszy na świecie

Łukasz Owsian jest zawodnikiem francuskiej grupy Arkea i jak się okazuje, w 2024 roku był najbardziej "zapracowanym" kolarzem zawodowym globu. Tak wynika z danych aplikacji Strava oraz tego, co sam zawodnik udostępnił w mediach społecznościowych. Nikt nie przejechał tylu kilometrów, co reprezentant naszego kraju.

Łukasz Owsian najlepszy na świecie. Żaden kolarz nie mógł się z nim równać

Łukasz Owsian w swoich mediach społecznościowych udostępnił zestawienie z aplikacji Strava, która wykazała kilometry przejechane przez kolarzy w 2024 roku. Okazuje się, że 34-latek z Torunia pokonał na rowerze aż 38 967 kilometrów. Aż 12 788 kilometrów przebył w oficjalnych wyścigach, w których wystartował. To najlepszy wynik na całym świecie.

Na drugim miejscu uplasował się Jonasa Abrahamsen z zespołu Uno-X Mobility i niewiele zabrakło mu do wyczynu Owsiana. Norweg przebył na rowerze 38 526 kilometrów, czyli nieco ponad 400 kilometrów mniej. Ta dwójka absolutnie odstawiła pozostałych kolarzy, bo trzeci Mathijsa Paasschens może pochwalić się przejechaniem 36 065 kilometrów. To prawie trzy tysiące mniej niż Polak.

"Jak to mówią to nie tylko kilometry odgrywają największą rolę, ale daje mi to satysfakcję. Po raz kolejny na czele najwięcej przejechanych kilometrów z pros’ów (profesjonalistów - przyp. red.) w 2024 roku. Stety/niestety tym razem kuli ziemskiej nie objechałem" - napisał Owsian w mediach społecznościowych.

Obwód ziemi to 40 075 kilometrów, a więc reprezentantowi Polski zabrakło naprawdę niewiele, by pokonać ten dystans. Być może uda mu się w 2025 roku, kiedy to będzie ścigał się w barwach polskiego zespołu Mazowsze Serce Polski.