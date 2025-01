Salah odpalił bombę! Oficjalnie ogłosił ws. swojej przyszłości

Liverpool notuje świetne wyniki w tym sezonie pod wodzą Arne Slota. Liverpool przegrał tylko jeden mecz (0:1 z Nottingham Forest w Premier League), a poza tym w zasadzie się nie potyka. W fazie ligowej Ligi Mistrzów Liverpool jest liderem, a w lidze angielskiej ma sześć punktów przewagi nad drugim Arsenalem, mając jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania. Liverpool musi jednak wkrótce rozwiązać trzy ważne kwestie. Chodzi o wygasające umowy Trenta Alexandra-Arnolda, Virgila van Dijka i Mohameda Salaha.

Cała trójka ma ważne kontrakty tylko do końca sezonu, a od początku stycznia br. mogą podpisywać umowy przedwstępne z nowymi pracodawcami. Na tym etapie rozgrywek Salah ma 20 goli i 17 asyst po 26 meczach, a z 17 trafieniami jest liderem klasyfikacji strzelców Premier League. Aktualnie Salah gra swój ósmy sezon na Anfield Road. - Prawdopodobnie jestem bardziej poza klubem niż w nim - tak mówił Salah pod koniec listopada zeszłego roku.

Czy na początku 2025 roku doszło do pewnego przełomu ws. przyszłości Salaha? Z najnowszego wywiadu Egipcjanina można wywnioskować, że chyba wszystko jest już jasne.

Salah nareszcie przemówił. Co dalej? "To mój ostatni rok"

Teraz Salah opowiedział wprost o swojej przyszłości w wywiadzie dla Sky Sports. Najpierw ujawnił, że sporządził sobie listę celów na sezon 24/25 zeszłego lata. - Na pierwszym miejscu było wygranie Premier League. W ostatnich siedmiu-ośmiu latach mówiłem w wywiadach, że chcę wygrać Ligę Mistrzów z Liverpoolem, ale teraz jest inaczej. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie dlatego, że nie świętowaliśmy mistrzostwa w sposób, w jaki chcieliśmy - powiedział.

Liverpool wygrał ostatnie mistrzostwo w sezonie 19/20 (to był pierwszy raz od 30 lat), a więc w trakcie epidemii koronawirusa. Ze względu na wszelakie restrykcje Liverpool nie mógł w pełni świętować tytułu z kibicami.

- To mój ostatni rok w klubie, więc chcesz zrobić coś wyjątkowego dla miasta - dodał Salah podczas wywiadu. Później nieco rozwinął ten wątek. - Spodziewam się, że to mój ostatni sezon, nie ma postępów ws. nowej umowy. Jak na razie tak sądzę. Jesteśmy daleko od jakichkolwiek postępów, więc musimy poczekać i zobaczyć, co się wydarzy - tłumaczy Salah.

- W mojej głowie jest pytanie: jeśli to ostatnie sześć miesięcy, to chcę zobaczyć w przyszłości? Czy chcę spoglądać wstecz i mówić, że byłem zaniepokojony lub zestresowany kontraktem? A może chcę po prostu powiedzieć, że miałem niewiarygodny sezon? To właśnie mam w głowie - podsumował Salah.

Salah dołączył do Liverpoolu latem 2017 r. za 42 mln euro z Romy. W tym czasie łącznie zagrał 375 meczów, w których strzelił 231 goli i zanotował 105 asyst. Salah wygrał Ligę Mistrzów, mistrzostwo Anglii, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFA czy trzy Puchary Ligi Angielskiej.

Dodatkowo Egipcjanin trzykrotnie zostawał królem strzelców Premier League, z czego ostatni raz w sezonie 21/22, gdy zdobył 23 bramki.