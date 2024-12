Polska gwiazda ambasadorką serwisu dla dorosłych. Padła kwota, to jest nokaut

"W Polsce ludzie dalej są tak ograniczeni i tak łatwo oceniają drugiego człowieka" - pisała Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska po tym, jak ogłosiła światu założenie konta na platformie OnlyFans, która przepełniona jest treściami dla dorosłych. Później sieć obiegły materiały, jakie zawodniczka UFC publikuje na swoim profilu, a teraz Marcin Wrzosek zdradził możliwe zarobki fighterki.

Tyle Karolina Kowalkiewicz dostała za założenie OnlyFansa. Kwota zwala z nóg

Kowalkiewicz-Zaborowska swoją decyzją wywołała spore oburzenie w świecie sportów walki, a w komentarzach nie brakowało krytyki ze strony kibiców. Są jednak tacy, którym kompletnie to nie przeszkadza, a nawet rozumieją zawodniczkę UFC. Do takiego grona należy Marcin Wrzosek, czyli były mistrz KSW.

Wrzosek oczywiście rozumie, że decyzja jego koleżanki z branży była podyktowana zarobkami. 37-twierdzi, że za takie pieniądze sam nie byłby w stanie odmówić tak kontrowersyjnego posunięcia w internecie.

- Karolina jest dorosłą kobietą, która ma swój rozum i dobrze wiedziała, co robi. Też na pewno niemałe pieniądze za tym szły. Za taką kwotę chyba sam bym założył konto na OnlyFans - przyznał bez ogródek Wrzosek w programie "Ściana Płaczu" federacji Prime MMA.

Dalej były zawodnik KSW wyznał, ile Kowalkiewicz-Zborowska miała utrzymać za założenie konta na kontrowersyjnej platformie. - Jak ktoś mi zaproponuje taką kwotę, a to jest kwota kilku milionów złotych, z tego, co się orientuję, to sam założę konto na OnlyFans - dodał Wrzosek.

Karolina Kowalkiewicz-Zborowska jeszcze w listopadzie zawalczyła dla federacji UFC. Przegrała z Denise Gomes poprzez jednogłośną decyzję sędziów. Łącznie w zawodowym ringu pojawiała się 18 razy, a w CV ma również federację KSW.