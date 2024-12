Grał na Euro, zginął na wojnie w Ukrainie. Rosjanie potwierdzają

Aleksiej Bugajew całą karierę spędził w Rosji. Grał dla takich klubów, jak Lokomotiw Moskwa czy FK Krasnodar. Jak podawały media, już wtedy miał problemy z alkoholem. W 2010 roku odwiesił buty na kołek i pożegnał się ze sportem. Trudnił się m.in. transportem towarowym i zbieraniem makulatury.

W kolejnych latach zszedł na złą drogę i zaangażował się w produkcję, sprzedaż i dystrybucję narkotyków na wielką skalę. W 2023 roku zatrzymano go, a we wrześniu tego roku skazano na dziewięć lat i sześć miesięcy pobytu w kolonii karnej i to o zaostrzonym rygorze. Mimo wszystko uniknął odsiadki, bo zdecydował się na dość radykalny krok. Jego skutki okazały się tragiczne.

Aleksiej Bugajew zginął na froncie. Media ujawniają informację o ranach, jakie odniósł Rosjanin

Bugajew nie chciał spędzić najbliższych lat w zamknięciu, dlatego też zaciągnął się do wojska. Akurat trwała rekrutacja, nawet wśród więźniów, co miało związek z wojną w Ukrainie. Rosjanin poszedł na front, ale już z niego nie wrócił. W niedzielę rosyjskie media poinformowały o śmierci 43-latka. Zginął podczas walk.

- Niestety wiadomość o śmierci Aleksieja jest prawdziwa. Stało się to dzisiaj - potwierdził ojciec Bugajewa, Iwan, cytowany przez sport-express.ru. Nieco więcej informacji na temat zgonu byłego piłkarza podał portal news.ru. "Zmarł podczas operacji specjalnej, a przyczyną była rana głowy. (...) Jak podaje jedno ze źródeł na Telegramie, ramię byłego sportowca zostało oderwane. Wszystkie te obrażenia poskutkowały jego śmiercią" - czytamy.

Bugajew grał na Euro 2004

Bugajew nigdy nie zrobił wielkiej kariery. Sukces odniósł jedynie z Lokomotiwem, z którym wywalczył Superpuchar Rosji (2004/2005). Miał też epizod w reprezentacji. Rozegrał w niej siedem meczów, z czego dwa odbywały się na mistrzostwach Europy w 2004 roku. Spędził na murawie pełne 90 minut w starciu z gospodarzami Portugalią (0:2), a także z Grecją (2:1), późniejszym triumfatorem. Bramki w barwach narodowych zdobyć mu się nie udało.