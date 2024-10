"Wymarzona śmierć". Wstrząsające wyznanie zawodnika Fame: Błagałem lekarza

Jako amator walczył w kilku dyscyplinach, między innymi w karate i w kickboxingu. W polskim boksie zawodowym nie wybił się ponad przeciętność. Zdobycie pasa mistrza Polski w kategorii półciężkiej było szczytem jego możliwości. - Biorąc pod uwagę mój poziom sportowy, to byłem nazbyt waleczny - zauważa Tomek.

Popularność zyskał dzięki walkom na gołe pięści. Gromadzki w finale turnieju Gromdy był bardzo porozbijany, krew spływała mu po policzkach, a mimo to prosił lekarza, żeby nie przerywał walki. Jego żona i najbliżsi nie chcieli, żeby walczył na gołe pięści. Nie posłuchał. - Miałem w sobie wewnętrznego świra, który kazał mi to zrobić - mówi Tomek.

Po tej walce długo dochodził do siebie. Rodzina i znajomi zwracali mu uwagę, że coś się z nim dzieje. - Rodzice mówili, że trudno się ze mną rozmawia. Miałem zaniki pamięci, gdy mówiłem, to się strasznie jąkałem. Potrafiłem w trzy sekundy zgubić myśl, nie pamiętałem, co mam zrobić - mówi Tomek.

- Krótko po walkach ma takie momenty, że o czymś zapomina - mówi Alicja, żona Tomka.

Gromadzki nie bagatelizował tych objawów i po konsultacjach z lekarzami zaczął pracować nad regeneracją swojego mózgu. Teraz po każdej walce przyjmuje leki.

- Tomek, dzięki temu, że mówi o swoich problemach zdrowotnych, może uświadomić innym zawodnikom: aktywnym lub tym już na emeryturze, że nie ma się czego wstydzić. Problemy, które zauważają u siebie w funkcjonowaniu: ubytki pamięci krótkiej, zachwiania równowagi, problemy z wysłowieniem się, gubienie wątków i tak dalej, nie są tylko ich problemami - mówi Przemysław Saleta, były mistrz Europy w boksie.

