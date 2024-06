Peszko znów zabrał głos na temat walki z Żyłą. Jasna deklaracja [WIDEO]

W sobotę w katowickim Spodku odbywa się gala Clout MMA 5. Już wiadomo, że kolejne wydarzenie odbędzie się 5 października w Tarnowie. Przypomnijmy, że współwłaścicielem Clout jest Sławomir Peszko.

Sławomir Peszko szczerze o walce z Piotrem Żyłą. "Będzie ciężko"

Od dłuższego czasu w mediach mówi się o tym, że Sławomir Peszko miałby zmierzyć się w klatce z Piotrem Żyłą. - Od momentu przystąpienia do Clout moim celem było, aby walka z Piotrkiem się odbyła. Dalej w nią wierzę. Natomiast pewne perturbacje z kontraktem Piotrka, wizerunkiem i nie mogliśmy tej walki przeprowadzić teraz. Pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać - przyznał Peszko.

- W tym roku będzie ciężko to zrobić. Jak Piotrek chce skakać, a chce skakać, to pewnie przyszły rok. Żałuję - dodał szkoleniowiec Wieczystej.

Rzeczywiście na temat ewentualnego startu Piotra Żyły we freak fightach sporo do powiedzenia ma Polski Związek Narciarski na czele z prezesem Adamem Małyszem, ale też trener Thomas Thurnbichler. - Jako PZN wyraziliśmy zgodę na taką walkę pod warunkiem, że odbędzie się na wiosnę, jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu. Jednakże sam Piotr w wywiadzie dla Eurosportu przyznał, że nie ma jeszcze podpisanego żadnego kontraktu na walkę, więc zobaczymy, jak sytuacje się rozwinie. Jeśli podpisze jednak kontrakt na walkę, na pewno będziemy o tym poinformowani - mówił po zakończeniu sezonu zimowego Adam Małysz.

Piotr Żyła rozpoczął już przygotowania do sezonu zimowego, co oznacza, że do klatki wejdzie najwcześniej wiosną. Tymczasem kibice sportów walki mogą emocjonować się Clout MMA 5. Wyniki z walk dostępne są w aktualizowanym na bieżąco artykule na Sport.pl.