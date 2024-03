Małysz przemówił ws. walki Żyły z Peszką. Postawił jeden warunek

Walka Piotra Żyły ze Sławomirem Peszką to temat, który w świecie freak fightów krąży od dłuższego czasu. Jednak do dziś nie ustalono nawet daty tego pojedynku. Ostatnie informacje ws. tego pojedynku nie napawały optymizmem. Była mowa o tym, że nawet do tego nie dojdzie. Wiadomo też, że jeśli Żyła miałby walczyć z byłym piłkarzem w tym roku, to musiałoby się to stać w niedługim czasie. Taki warunek postawił Adam Małysz.

