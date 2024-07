Wszystko jasne. Hurkacz ogłosił decyzję ws. startu na igrzyskach

Dokładnie tydzień temu Hubert Hurkacz przeszedł operację kolana. Przypomnijmy, że podczas Wimbledonu nabawił się kontuzji i jego start na igrzyskach olimpijskich w Paryżu stanął pod znakiem zapytania. - Korzystamy ze sprzętu, na każdym etapie Hubert jest testowany, sprawdzany. Jeśli uzyska odpowiedni poziom siły i formy sprzed urazu, to może zagrać w turnieju olimpijskim - mówił niedawno Sport.pl lekarz, który przeprowadzał operację.

Hubert Hurkacz nie jedzie do Paryża. Oficjalnie

W poniedziałek stało się jasne, co z występem Hurkacza na igrzyskach. Polski tenisista przekazał fatalne wieści. - Chciałbym podziękować za wszystkie wasze wspaniałe wiadomości i wsparcie, jakie od was otrzymuję. Bardzo wiele to dla mnie znaczy. Rehabilitacja przebiega bardzo dobrze. Jednak podjęliśmy decyzję z teamem, że nie jestem w stanie zagrać na igrzyskach olimpijskich w Paryżu - powiedział w filmiku opublikowanym na Instagramie.

- Była to bardzo, bardzo trudna decyzja ponieważ marzyłem o tym, żeby reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli - dodał 27-latek.

Hurkacz wyjawił, że zamierza wspierać innych polskich sportowców. - Oczywiście będę oglądał igrzyska i wspierał całą polską reprezentację. Życzę im jak najwięcej medali - zakończył.

W obliczu absencji Huberta Hurkacza nie wiadomo, co z występem Igi Świątek w mikście. Liderka światowego rankingu miała zagrać właśnie z Hurkaczem. Decyzja zapadnie pewnie w najbliższym czasie. Początek igrzysk już w piątek 26 lipca, kiedy to odbędzie się ceremonia otwarcia nad Sekwaną.. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy do śledzenia.