Co za wieści! Kuzyn Haalanda zagra w ekstraklasie

Stało się! Marek Papszun po roku wrócił na ławkę trenerską Rakowa Częstochowa. W niedzielę "Medaliki" zainaugurowały sezon meczem z Motorem Lublin. "Marek Papszun w wielkim stylu wrócił na stanowisko trenera Rakowa Częstochowa. Jego drużyna pokonała w niedzielę Motor Lublin 2:0 i udowodniła, że w tym sezonie będzie walczyć o odzyskanie mistrzostwa Polski. Nie brakowało jednak momentów grozy, kiedy w pierwszej połowie Papszun mało co nie eksplodował na ławce rezerwowych" - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl.

Raków Częstochowa będzie miał nowego zawodnika. To krewny wielkiej gwiazdy

Latem w Rakowie doszło do wielu zmian kadrowych. Z klubu odeszli m.in. Vladan Kovacević, Marcin Cebula czy Łukasz Zwoliński. Nowymi piłkarzami Rakowa zostali z kolei m.in. Patryk Makuch, Vasilos Sourlis czy też Kristoffer Klaesson. To nie koniec ruchów Rakowa. W niedzielę Marek Papszun potwierdził, że nowym graczem zostanie 18-letni napastnik David Ezeh z HJK Helsinki.

Jak donosi "Przegląd Sportowy", do Rakowa dołączy też... kuzyn Erlinga Haalanda. To Jonatan Braut Brunes, który ostatni sezon spędził w Belgii. 23-latek występował w barwach OH Leuven.

"Jak udało nam się dowiedzieć, norweski napastnik trafi do Rakowa w ramach wypożyczenia z opcją wykupu. Przez branżowy serwis Transfermarkt Brunes wyceniany jest na 900 tys. euro" - przekazali dziennikarze "PS".

W minionym sezonie 23-latek rozegrał 33 spotkania w barwach Leuven, zdobył trzy gole i zanotował dwie asysty. Jego umowa z Belgami obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. W przeszłości kuzyn Haalanda grał m.in. w norweskich Lillestroem, Bryne, Sola FK czy Stroemsgodset.