Znamy mistrza NHL! Pierwszy raz w historii. Takiego show nie było od 1945 roku!

Co to był za finał! 14 czerwca, zaraz po trzecim spotkaniu, wydawało się, że losy serii są już rozstrzygnięte. Tego dnia Florida Panthers wygrali z Edmonton Oilers 4:3 i po poprzednich dwóch zwycięstwach (3:0 i 4:1) objęli prowadzenie 3:0 w finale NHL.

Ale hokeiści z Edmonton się nie poddali. 16 czerwca wygrali u siebie aż 8:1. Trzy dni później triumfowali na wyjeździe 5:3. 22 czerwca Edmonton Oilers wygrali u siebie 5:1 i jako pierwsza drużyna od 1945 r. doprowadzili do siódmego spotkania w serii, mimo że przegrywali w niej 0:3.

Wtedy było to starcie Toronto Maple Leafs z Detroit Red Wings. Mimo że pierwsze trzy spotkania wygrali hokeiści z Toronto, to zawodnicy z Detroit odrobili straty i doprowadzili do siódmego meczu. Ale mistrzostwa nie zdobyli, przegrywając decydujące spotkanie.

I tak samo było w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. Florida Panthers, mimo że mieli za sobą trzy porażki, odbili się od trudnej sytuacji i zdobyli pierwsze w historii mistrzostwo NHL. Bramki padały w pierwszych dwóch tercjach.

Historyczny sukces Florida Panthers

W 4. minucie i 27. sekundzie prowadzenie Florida Panthers dał Carter Verhaeghe. Raptem dwie minuty później do remisu doprowadził jednak Mattias Janmark. W 15. minucie i 11. sekundzie trzeciej tercji decydującego gola dla gospodarzy strzelił jednak Sam Reinhart.

Dla zawodników z Florydy to pierwsze mistrzostwo NHL w trzecim finale. Pierwszy raz Florida Panthers zagrała w nim w 1996 r. Wtedy jednak nie było żadnych emocji, bo Colorado Avalanche wygrało serię pewnie, 4:0.

Drugi finał hokeistów z Florydy miał miejsce przed rokiem. Wtedy jednak lepsi byli zawodnicy Vegas Golden Knights. Florida Panthers przegrali wtedy pierwsze dwa spotkania (2:5 i 2:7), by w trzecim spotkaniu triumfować 3:2. Ostatnie dwa mecze wygrali też jednak zawodnicy Vegas Golden Knights. W czwartym spotkaniu serii wygrali 3:2, a w piątym aż 9:3.

Kolejny sezon NHL rozpocznie się już 4 października.