McGregor szybko usunął to, co napisał po walce Tyson - Paul. Nerwy puściły

Jeszcze przed pojedynkiem w AT&T Stadium w Arlington w stanie Teksas nie brakowało emocji między Mike'em Tysonem a Jake'em Paulem. Podczas ceremonii ważenia legendarny zawodnik wagi ciężkiej uderzył Paula prosto w twarz, a rywal zaczął go prowokować wymownymi gestami. Okazało się, że takie zachowanie Tysona wynikało z faktu, że Paul nadepnął mu na stopę. W ringu górą okazał się Paul, który wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów. Pojedynek odbył się na pełnym dystansie ośmiu rund, ale, mówiąc delikatnie, nie był najbardziej przyjemny do oglądania.

Media wyliczają, że Tyson zadał zaledwie 97 ciosów w trakcie całego pojedynku. "Prime Tysona zniszczyłby Paula w 90 sekund. 58-letni Tyson stoczył ośmiorundowy pojedynek z dużo sprawniejszym i zdolnym pięściarzem, który jest o połowę młodszy od niego. Wyśmiewajcie go, ale Mike ma serce lwa, jaja ze stali i zawsze będzie absolutną legendą" - pisał Piers Morgan. "Ta walka jest tak smutna do oglądania" - dodawali internauci.

"Dobrze, że skończyło się, tak jak się miało skończyć. Mike'owi nic nie jest i to najważniejsze. Ale wciąż co Tyson elektryzuje ludzi" - napisał Mateusz Hencel na portalu X. Zgodnie z zasadami Teksańskiego Departamentu Licencji i Regulacji Tyson i Paul zostali zawieszeni na 24 dni - ten okres obaj mają przeznaczyć na odpoczynek po walce, która została zakwalifikowana jako profesjonalna.

McGregor zabrał głos po walce Tyson - Paul. Szybko usunął wpis

Mimo że Tyson stoczył ostatnią zawodową walkę w 2005 r., to jego pojedynek z Paulem cieszył się ogromnym zainteresowaniem, na który nie była przygotowana platforma Netfliksa. "Praktycznie przez całą galę media społecznościowe buzowały wręcz od narzekań, że transmisja albo się zacina, albo nie działa wcale" - pisaliśmy w podsumowaniu pojedynku. Walka nie była najbardziej widowiskowa, ale uwagę na nią zwrócił cały świat sportów walki, w tym boksu czy mieszanych sztuk walki (MMA).

Dosyć szybko na portalu X pojawił się wpis ze strony Conora McGregora, który w dosadnych słowach ocenił poziom walki Tysona z Paulem. "16-minutowy sparing w rękawicach do sparingów. Wy*******ać" - napisał McGregor. Wpis jednak został usunięty. Jak Paul zareagował na pytania o możliwy pojedynek z McGregorem? - On nigdy ze mną nie zawalczy, bo się boi. McGregor miał problemy w walce z Nate'em Diazem. Dla mnie to byłoby jak poniedziałkowa sesja treningowa - mówił Paul na konferencji prasowej.

Gdyby jednak doszło do pojedynku McGregora z Paulem, to Irlandczyk założyłby rękawice bokserskie po raz drugi w karierze. Pierwszy raz McGregor pojawił się w ringu 26 sierpnia 2017 r., kiedy to przegrał z Floydem Mayweatherem Jr. w dziesiątej rundzie przez TKO. Wówczas pojawiały się głosy, że walka nie ma sensu pod względem sportowym, a jest jedynie nastawiona na finansowy zysk.

A jak Paul opisał walkę z Tysonem tuż po ogłoszeniu werdyktu? - Mike to legenda. Jest największym, który kiedykolwiek walczył zawodowo. Patrzę na niego i nie byłoby nas tutaj dzisiaj bez niego. To ikona, to duży zaszczyt z nim walczyć. Było ciężko tak jak się spodziewałem. Ta noc nie jest o mnie. Próbowałem zranić Mike'a, ale bałem się, że mnie skrzywdzi. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy - przekazał Paul.