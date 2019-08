"Przyćmił debiut Coutinho". "Lewandowski show!". Niemieckie media są zachwycone grą Roberta Lewandowskiego w meczu z Schalke. Polak strzelił w nim hattricka i po dwóch meczach nowego sezonu Bundesligi ma już pięć trafień. - Skradł show debiutantom. W ostatnich dniach w Bayernie w centrum uwagi były nowe nabytki. W meczu z Schalke 04 Lewandowski przypomniał kibicom, że mistrz Niemiec już wcześniej miał w swoich szeregach gwiazdę światowego formatu - pisze "Abendzeitung".

REKLAMA

Gole Roberta Lewandowskiego z meczu z Schalke [WIDEO]

"Tz" podkreśla fenomenalne trafienie Lewandowskiego z rzutu wolnego, które było ozdobą sobotniego meczu w Gelsenkirchen. - Chciałoby się oprawić ten rzut wolny w ramkę. Ruch do piłki, wykończenie akcji przy trzecim golu to najlepszy dowód na to, że Polak jest jednym z najlepszych środkowych napastników świata - czytamy na stronie internetowej niemieckiej gazety.

Robert Lewandowski kluczową postacią

"Bild" dodaje, że mecz Schalke z Bayernem był galą Lewandowskiego. - Coutinho zadebiutował w Bayernie, zmienił słabego Muellera, a na boisku spędził 33 minuty. To jednak nie on był kluczową postacią Bayernu - znów był nią Robert Lewandowski - doceniają kapitana reprezentacji Polski niemieccy dziennikarze. Portal Sport1.de dodaje również, że Schalke może czuć się skrzywdzone po meczu w Gelsenkirchen. Gospodarze domagali się dwóch rzutów karnych po zagraniach piłki ręką przez piłkarzy Bayernu, ale sędzia Marco Fritz gry nie przerwał.

Bayern Monachium ma cztery punkty po dwóch kolejkach nowego sezonu Bundesligi. Zespół Niko Kovaca na inaugurację zremisował na własnym stadionie z Herthą Berlin 2:2, a teraz ograł Schalke 3:0. Mistrzowie Niemiec zajmują czwarte miejsce w tabeli. Do liderującej Borussii Dortmund tracą dwa punkty.