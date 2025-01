Sabalenka pokazała, że jest niesamowita. A było już 2:5!

Aryna Sabalenka (1. WTA) Australian Open rozpoczęła od przekonującej wygranej 6:3, 6:2 ze Sloane Stephens (81. WTA). Białorusinka szuka w Melbourne trzeciego tytułu z rzędu i po wygraniu turnieju WTA 500 w Brisbane jest główną faworytką do końcowego zwycięstwa.

W drugiej rundzie rywalką Sabalenki była Jessica Bouzas Maneiro (54. WTA) z Hiszpanii. Był to pierwszy bezpośredni pojedynek obu pań i nie było wątpliwości, że to Białorusinka jest zdecydowaną faworytką. Było to dla niej jednak o wiele trudniejsze spotkanie niż pojedynek w pierwszej rundzie ze Sloane Stephens.

Aryna Sabalenka nie bez problemów, ale awansowała do trzeciej rundy Australian Open

Pokazał to już pierwszy set, w którym Sabalenka miała ogromne problemy z ustabilizowaniem własnego serwisu. Przełożyło się to na to, że do stanu 4:2 dla liderki światowego rankingu mieliśmy aż pięć przełamań! Trzy na korzyść Sabalenki, a dwa na korzyść Bouzas Maneiro. Wtedy jednak mistrzyni Australian Open z 2023 i 2024 roku opanowała emocje i wygrała seta 6:3.

Drugi set za to sprawił, że w Melbourne zaczęło powoli pachnieć sensacją. Jedno przełamanie sprawiło, że niżej notowana Hiszpanka prowadziła już 5:2! Po Sabalence widać było lekką frustrację, ale pokazała klasę i w trzech gemach z rzędu sprawiła, że jej rywalka nie miała ani jednej piłki setowej. Za to sama Białorusinka wygrała pięć gemów z rzędu, wykorzystała trzecią piłkę meczową i po 96 minutach wygrała 6:3, 7:5.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że zakończyłam ten mecz w dwóch setach. Ona grała niesamowity tenis, szczególnie w drugim secie. Cieszę się, że udało mi się odwrócić sytuację na moją korzyść - mówiła Sabalenka na konferencji prasowej.

W 2025 roku bilans Sabalenki wynosi 7:0, wygrała 16. mecz z rzędu w Australian Open. Do tego w Melbourne nie przegrała żadnego z ostatnich 20 setów! Ostatniego przegrała w finale w 2023 roku z Jeleną Rybakiną (7. WTA), gdy wygrała i tak cały mecz 4:6, 6:3, 6:4.

W trzeciej rundzie Australian Open rywalką Aryny Sabalenki będzie Clara Tauson (42. WTA) z Danii. Będzie to pierwszy bezpośredni mecz obu pań.