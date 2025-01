Dla Kyrgiosa nie ma granic. Żenujący popis po zdjęciu 16-latka z Sinnerem

Gdyby kariera tenisowa Nicka Kyrgiosa rozwijała się w takim tempie, jak generowane przez niego skandale i kontrowersje, to pewnie Australijczyk pod względem osiągnięć byłby dzisiaj wymieniany obok takich postaci jak Roger Federer, Rafael Nadal czy Novak Djoković. Tych osiągnięć jest jednak - szczególnie w ostatnim czasie - niewiele, więc pozostaje szukanie rozgłosu poprzez mniej lub bardziej idiotyczne wypowiedzi i zachowania.

W ostatnim czasie Kyrgios wielokrotnie atakował Jannika Sinnera i Igę Świątek po tym, jak w ich organizmach wykryto nielegalne substancje. Pojawiły się nawet teorie, dlaczego Kyrgios z takim uporem atakuje Świątek i Sinnera. Zdaniem Ubaldo Scanagatty, redaktora naczelnego włoskiego serwisu tenisowego "Ubitennis", Kyrgios atakuje Świątek ws. dopingu tylko po to, by zwrócić na siebie uwagę przed powrotem na kort po 1,5 roku przerwy.

- Jest to postać, która dzieli, a w dobie sieci społecznościowych ten aspekt wnosi dużą wartość. Ale mam wrażenie, że obecnie jego jedynym celem jest przyciągnięcie uwagi za wszelką cenę. Być może także ze względów sponsorskich. Ma potrzebę bycia zauważonym - ocenił Włoch.

Nick Kyrgios z kolejnym skandalicznym zachowaniem. "Jezu Chryste"

Nie brakowało pewnej części kibiców, której podoba się "szczerość" finalisty Wimbledonu z 2022 roku, ale wszystko ma swojej granice. Jednak nie dla każdego, czego żywym przykładem jest Kyrgios. Tym razem Australijczyk w żenujący sposób skomentował zdjęcie 16-letniego Cruza Hewitta, który na Instagramie opublikował dwa zdjęcie z Jannikiem Sinnerem. Jedno aktualne, a inne sprzed paru lat, gdy Włoch nie był jeszcze numerem jeden w rankingu ATP.

"Kocham cię Cruz, ale to jest dzikie", "Myślałem, że jesteśmy kumplami", "Ugotowany post" - pisał Kyrgios w komentarzach, dodając do ostatniego z nich emotikony strzykawek, co było jasnym nawiązaniem do afery dopingowej Sinnera.

"To już przesada i najwyższy czas, aby świat tenisa potępił tę kampanię nękania" - skomentował wprost znany dziennikarz Bastien Fachan. "Jezu Chryste" - napisał krótko Jose Morgado.