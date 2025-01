Wszystkie oczy na reprezentanta. Będzie musiał to powiedzieć przed całą Polską

W sobotę 4 stycznia odbędzie się Gala Mistrzów Sportu 2025, czyli 90. edycja plebiscytu, podczas którego wybierani są Najlepsi Sportowcy Polski. W tym roku jest aż 25 nominowanych z 16 różnych dyscyplin. O statuetkę będzie walczyć wielu wybitnych sportowców, w tym medaliści olimpijscy, jak np.: Aleksandra Mirosław, Julia Szeremeta czy Iga Świątek.

Trudne wyzwanie dla Jakuba Kochanowskiego

Nominacji nie zabrakło dla polskich siatkarzy, którzy zdobyli historyczny srebrny medal IO. To był pierwszy krążek od 1976 roku, kiedy reprezentacja legendarnego Huberta Jerzego Wagnera wywalczyła złoto. Wśród nominowanych znaleźli się dwaj reprezentanci Polski - Jakub Kochanowski i Wilfredo Leon oraz siatkarka - Joanna Wołosz. Rozgrywająca jest jedną z najwybitniejszych zawodniczek na świecie, która od 2017 roku odnosi sukcesy w klubie Imoco Volley Conegliano.

Przed południem w sobotę 4 stycznia klubowy kolega Jakuba Kochanowskiego z Projektu Warszawa - Andrzej Wrona zamieścił w serwisie X (dawniej Twitter) wpis, w którym zdradził, że środkowy w bloku "dostał zadanie", by przemycić w swoim ewentualnym przemówieniu dziś na gali sformułowanie "bezwzględny chrząszcz".

"Bardzo się przed tym broni nie wiedzieć czemu. Może jak tu pokażemy, że jest zapotrzebowanie, to go przekona. Zapraszam do hasztagu #BezwzględnyChrząszcz, a wieczorem przed telewizory" - napisał.

Błyskawiczna reakcja na wpis Andrzeja Wrony

W odpowiedzi dziennikarz Adrian Brzozowski napisał: "Spróbujemy Kochana, razem z Trenerem Ireneuszem Mazurem, trochę ośmielić podczas meczu o 17:30. Zastanowimy się, czy takim Bezwzględnym Chrząszczem będzie np. ekipa MKS-u Będzin". Przypomnijmy, że zespół zmierzy się z AZS-em Olsztyn.

Z kolei Edyta Kowalczyk z "Przeglądu Sportowego" Onet zapewniła, iż zapisała sobie to w notatkach i w odpowiednim momencie "przypomni o tym" w trakcie trwania studia. Galę Mistrzów Sportu będzie można oglądać na żywo w Polsacie oraz Polsacie Sport. Początek transmisji o godzinie 20:00.

Polscy piłkarze również "urozmaicali" konferencje prasowe

W przeszłości podobne "wyzwania" stawiali przed sobą polscy piłkarze na konferencjach prasowych. Najszerszym echem odbiły się wypowiedzi Grzegorza Krychowiaka i Wojciecha Szczęsnego. "Był październik 2014 r., mieli po 24 lata i siedząc u boku Adama Nawałki byli w znakomitych nastrojach. Żartowali i śmiali się w przeddzień meczu z Niemcami - ważnego z samej definicji. Jeszcze przed konferencją założyli się, że w swoje wypowiedzi wplotą nazwiska gwiazd z przeszłości, m.in. Didy i Olivera Bierhoffa" - pisał Dawid Szymczak w serwisie sport.pl.

Z kolei w 2018 roku (przed mistrzostwami świata w Rosji) na zakończenie jednej z konferencji prasowych w Arłamowie Wojciech Szczęsny powiedział: - Jak wiecie, lubimy urozmaicać konferencje i dostałem pewne zadania. Założyłem się, że wygłoszę dwa hasła, których nie użyłem, ale nie chcę przegrać zakładu. Opona i grejpfrut! Cześć "Lewy" – wyznał.