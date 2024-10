To nie koniec zmian w sztabie Igi Świątek? Menedżerka szybko reaguje

Iga Świątek w piątkowy poranek wstrząsnęła swoją decyzją świat tenisa. Najlepsza tenisistka świata poinformowała bowiem, że po trzech latach kończy współpracę z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Trzy wygrane edycje Roland Garros, zwycięstwo w US Open i 15 triumfów w turniejach WTA. I aż 123 tygodnie na czele rankingu WTA - tak wygląda dorobek Świątek osiągnięty pod okiem trenera Wiktorowskiego.

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Kolejna zmiana w sztabie szkoleniowym Igi Świątek?

Być może wcale to nie koniec zmian u Igi Świątek. Pojawiły się bowiem informacje, że ze sztabu szkoleniowego pięciokrotnej zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych odejdzie również jej sparingpartner - Tomasz Moczek.

- Nadstawiając gdzieniegdzie ucho, można usłyszeć, że z teamu Igi Świątek odszedł również jej wieloletni sparingpartner Tomek Moczek - czytamy na Sofa Sportowa na portalu X.

Tymczasem Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl otrzymał inne informacje w tej sprawie. I to od samej menedżerki Igi Świątek.

"Kanał SofaSportowa informuje, że sparingpartner Igi Świątek Tomasz Moczek odszedł z teamu. Poprosiłem o komentarz managerkę Igi, która zaprzecza. 'Tomasz Moczek kontynuuje współpracę i cały skład sztabu sportowego pozostaje bez zmian, poza wczorajszą zmianą' - Paula Wolecka" - napisał na portalu X Dominik Senkowski.

Tomasz Moczek był bardzo chwalony przez ekspertów. -

"Mogę śmiało powiedzieć, że jest to bardzo pozytywna postać, jeżeli chodzi o tenisowy warsztat. Jakościowo to chyba jeden z najlepszych specjalistów w Polsce, a nawet na świecie. Bardzo dobrze trzyma piłkę, umie dostosować się do tempa gry, zmieniać rotację, serwis też ma bardzo dobry" - mówił o Moczku trener Tomasz Ostrowski w lutym tego roku w rozmowie z "Faktem".

Jedno na razie jest pewne. Wciąż nie wiadomo, kto będzie nowym trenerem Igi Świątek. Według Łukasza Jachimiaka, dziennikarza Sport.pl, może nim być Wim Fissette. 44-letni Belg od dawna należy do najlepszych na świecie trenerów tenisa.