Ale hit! Polski klub zaczepił Igę Świątek. W punkt

Piątkowy poranek przyniósł prawdziwą bombę w obozie Igi Świątek. "Po trzech latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze" -przekazała tenisistka w mediach społecznościowych.

GKS Katowice nawiązał do sytuacji Igi Świątek w mediach społecznościowych

Wśród kibiców, dziennikarzy i ekspertów nie brakuje spekulacji i dyskusji nt. tego, kto zostanie nowym trenerem Igi Świątek. W humorystyczny sposób do całej sytuacji postanowił nawiązać GKS Katowice, który w 11. kolejce ekstraklasy rozbił 6:0 Puszczę Niepołomice. Sam wynik od razu kojarzy się z najlepszymi popisami polskiej tenisistki, która nie raz potrafiła wygrywać sety bez straty gema.

"Iga Świątek, wiemy, że 6:0 robi wrażenie, ale trener Górak nie do wyjęcia" - napisano na profilu GKS-u Katowice, dając żartobliwie do zrozumienia, że ani myślą rozstawać się ze swoim trenerem Rafałem Górakiem.

A kto powinien zostać nowym trenerem Igi Świątek? - Gdybym był doradcą Igi, bez wahania powiedziałbym - Brad Gilbert. Dla mnie to jest najlepszy trener na świecie. Jak spotka się z najlepszą tenisistką globu, to powinno to zagrać. Ostatnio rozstał się z Coco Gauff. Jest więc wolny. Na pewno z takiej współpracy by się ucieszył. On też kiedyś po kryzysie doprowadził Andree Agassiego do pozycji numer jeden. Poznałem go osobiście, kiedy był zawodnikiem z pierwszej dziesiątki rankingu. Ma bardzo mocną osobowość. To człowiek, który wie, czego chce. Od Tomka jest pewnie jeszcze kilka pięter wyżej, bo przecież był czołowym tenisistą świata - mówił w rozmowie ze Sport.pl Tomasz Tomaszewski.

Kiedy Iga Świątek wróci do gry? Polka miała pierwotnie wystąpić w turnieju WTA 1000 w Wuhan (7-13 października), ale w obliczu zmiany trenera wiadomo, że tam nie zagra. Wszystko więc wskazuje na to, że Świątek na korcie zobaczymy dopiero przy okazji WTA Finals w Rijadzie, które odbędą się w dniach 2-9 listopada.