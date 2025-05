Infantino "poddymił" przed meczem Inter - Barcelona. "Wszyscy wiedzą..."

Przed tygodniem FC Barcelona zremisowała u siebie po szalonym meczu 3:3 z Interem Mediolan w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Katalończycy najpierw przegrywali 0:2, a następnie 2:3, ale za każdym razem potrafili zniwelować straty w starciu z mistrzami Włoch.

Gianni Infantino przyznał, komu kibice w półfinale Ligi Mistrzów

Ciągle więc pozostaje kwestią otwartą to, kto 31 maja zagra w finale Ligi Mistrzów w Monachium przeciwko zwycięzcy rywalizacji PSG - Arsenal (1:0 po pierwszym meczu). A kogo chętnie w finale widziałbym prezydent FIFA Gianni Infantino?

- Wszyscy wiedzą, że jestem kibicem Interu, więc... - powiedział z uśmiechem Infantino w rozmowie z ESPN przy okazji oglądania Grand Prix Miami w Formule 1. Mający włoskie korzenie Szwajcar nie raz dawał do zrozumienia, że jest sympatykiem ekipy z Mediolanu, więc jego słowa nie mogą dziwić.

- Inter to drużyna Argentyńczyków - dodał Infantino, odnosząc się do faktu, że w zespole Simone Inzaghiego kluczową rolę odgrywa Lautaro Martinez, który rewanż prawdopodobnie rozpocznie na ławce rezerwowych z powodu drobnego urazu. Za to w przeszłości o sile klubu stanowili m.in. Javier Zanetti czy Diego Milito, którzy w 2010 roku sięgali po Ligę Mistrzów.

Rewanżowe spotkanie Inter Mediolan - FC Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrane we wtorek 6 maja o godz. 21:00. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.