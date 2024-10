Tak wygląda drabinka Linette i Fręch w Wuhan. "Koszmar" Sabalenki

Iga Świątek (1. WTA) w piątek 4 października ogłosiła, że nie zagra w ostatnim w tym sezonie "tysięczniku", który odbędzie się w Wuhan. - Po ważnej zmianie w mojej ekipie zdecydowałam się wycofać. Bardzo mi przykro z powodu kibiców w Chinach i tych, którzy czekają, aby zobaczyć moją grę, ale mam nadzieję, że rozumiecie, iż potrzebuję trochę czasu - przekazała.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Na podobny ruch zdecydowały się m.in. Jelena Rybakina (4. WTA), Jelena Rybakina (Kazachstan, 4. WTA), Danielle Collins (9. WTA), Jelena Ostapenko (14. WTA), Maria Sakkari (17. WTA). Co nie oznacza, że kibice, w tym polscy, nie będą mieli czym się emocjonować.

Tak wygląda turniejowa drabinka w Wuhan. Trudne zadanie Magdaleny Fręch i Magdy Linette

W sobotę odbyło się losowanie drabinki głównej, w której znalazły się dwie polskie tenisistki - Magdalena Fręch (31. WTA) oraz Magda Linette (45. WTA). I o obu trudno powiedzieć, aby los był dla nich wyjątkowo łaskawy.

26-latka w pierwszej rundzie trafi na kwalifikantkę. I jeśli ją pokona, to zaczną się schody, ponieważ trafi na rozstawioną z numerem szóstym Emmę Navarro (8. WTA, w pierwszej rundzie ma wolny los) - z Amerykanką ma bilans 1-2. Ale gdyby sensacyjnie ograła faworytkę, to potem może wpaść m.in. na Beatriz Haddad Maię (12. WTA), turniejową "dziewiątkę".

Drabinka Magdaleny Fręch w turnieju WTA 1000 w Wuhan

pierwsza runda - kwalifikantka

druga runda - Emma Navarro

trzecia runda - Beatriz Haddad Maia / Madison Keys (24. WTA) / Wieronika Kudiermietowa (39.WTA) Marie Bouzkova (42. WTA)

ćwierćfinał - Aryna Sabalenka (2. WTA) / Donna Vekić (20. WTA) / Elise Mertens (29. WTA) / Julia Putincewa (32. WTA) - cztery najwyżej rozstawione

półfinał - Coco Gauff (6. WTA) / Daria Kasatkina (11. WTA) / Ludmiła Samsonowa (15. WTA) / Marta Kostiuk (18. WTA)

finał - Jessica Pegula (3. WTA) / Jasmine Paolini (5. WTA) / Qinwen Zheng (7. WTA) / Barbora Krejcikova (10. WTA)

Do tej samej połówki drabinki co Fręch trafiła Linette, która już w pierwszej rundzie zagra z rozstawioną z numerem jedenastym Samsonową - jej bilans z Rosjanką to 0-3. Jeśli po raz pierwszy ją pokona, to zmierzy się z Katie Boulter (34. WTA) lub kwalifikantką, a w ewentualnej trzeciej rundzie wpaść m.in. na Kasatkinę.

Drabinka Magdy Linette w turnieju WTA 1000 w Wuhan

pierwsza runda - Ludmiła Samsonowa

druga runda - Katie Boulter / kwalifikantka

trzecia runda - Daria Kasatkina / Irina-Camelia Begu (103. WTA) / kwalifikantka

ćwierćfinał - Coco Gauff / Marta Kostiuk / Amanda Anisimova (43. WTA) / Elina Avanesyan (47. WTA)

półfinał - Aryna Sabalenka / Emma Navarro / Beatriz Haddad Maia / Donna Vekić

finał - Jessica Pegula / Jasmine Paolini / Qinwen Zheng / Barbora Krejcikova

Aryna Sabalenka wraca do Wuhan. Zagra o szansę na zdetronizowanie Igi Świątek

Wielu polskich kibiców zapewne czeka też na to, co zrobi Aryna Sabalenka, najwyżej rozstawiona zawodniczka turnieju. W przeszłości w Wuhan szło jej kapitalnie, zanim turniej został zawieszony, wygrała dwie ostatnie edycje (2018, 2019). Tym razem 26-latka również będzie wielką faworytką, aczkolwiek losowanie nie było dla niej łaskawe. W pierwszej rundzie dostała wolny los, a w drugiej zagra z Kateriną Sinakovą (37. WTA) lub Alexandrą Ealą (150. WTA).

Prawdziwe problemy mogą zacząć się w kolejnej fazie, gdzie Sabalenka może wpaść na niewygodne rywalki. Choć w przypadku Donny Vekić można mówić wręcz o "koszmarze" - wicemistrzyni olimpijska z Paryża wygrała sześć z ich ośmiu bezpośrednich spotkań.

A kto jeśli nie Vekić? Zaliczające się do szerokiej czołówki Elise Mertens i Julia Putincewa. Pierwsza z nich nie wydaje się aż takim zagrożeniem, gdyż ma z Białorusinką bilans 2-8. Natomiast nieobliczalna Kazaszka wygrała jedyny dotychczasowy pojedynek z Sabalenką, choć było to na US Open 2019. Inną opcją jest Shuai Zhang (595. WTA), 30. deblistka świata, która w singlowym "tysięczniku" w Pekinie dotarła aż do ćwierćfinału.

W ćwierćfinale wiceliderka światowego rankingu może wpaść na Navarro, Haddad Maię czy Keys, w półfinale na Gauff lub Kasatkinę, natomiast w gronie jej potencjalnych finałowych rywalek są Pegula, Paolini czy Zheng.

Drabinka Aryny Sabalenki w turnieju WTA 1000 w Wuhan

pierwsza runda - wolny los

druga runda - Katerina Sinakova / Alexandra Eala

trzecia runda - Donna Vekić / Elise Mertens / Julia Putincewa / Shuai Zhang

ćwierćfinał - Emma Navarro / Beatriz Haddad Maia / Madison Keys / Magdalena Fręch

półfinał - Coco Gauff / Daria Kasatkina / Ludmiła Samsonowa / Marta Kostiuk

finał - Jessica Pegula / Jasmine Paolini / Qinwen Zheng / Barbora Krejcikova

Gdyby i tym razem Sabalence udało się wygrać w Wuhan, stanie przed wielką szansą na zakończenie sezonu jako numer jeden. Aktualnie jej strata do prowadzącej w rankingu Świątek wynosi 1069 pkt. Jednak w Chinach gra toczy się aż o 1000 pkt, zatem w przypadku triumfu Białorusinki jej strata do Polki zrobi się minimalna. W takiej sytuacji kolosalnego znaczenia nabrałby kończący sezon turniej WTA Finals w Rijadzie - być może doszłoby nawet do bezpośredniego pojedynku o miano światowej jedynki.

Ranking WTA Live przed turniejem w Wuhan

1. Iga Świątek - 9785 pkt

2. Aryna Sabalenka - 8716 pkt

3. Jessica Pegula - 5945 pkt

4. Jelena Rybakina - 5481 pkt

5. Jasmine Paolini - 5293 pkt

6. Coco Gauff - 5243 pkt (max. 5593 pkt, jeśli wygra finał w Pekinie)

7. Qinwen Zheng - 4250 pkt (max. 4860 pkt, jeśli wygra finał w Pekinie)

8. Emma Navarro - 3698 pkt

9. Danielle Collins - 3178 pkt

10. Barbora Krejcikova - 3161 pkt

...

29. Magdalena Fręch - 1815 pkt

36. Karolina Muchova - 1516 pkt (max. 2126 pkt, jeśli wygra finał w Pekinie)

46. Magda Linette - 1191 pkt

Turniej WTA 1000 w Wuhan zostanie rozegrany w dniach 7-13 października. Triumfatorka singla otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 525 115 dol.