Ostatnie miesiące w wykonaniu Magdy Linette nie były zbyt udane. Najdalej zaszła w kwietniowym WTA w Rouen, gdzie przegrała dopiero w półfinale ze Sloane Stephens 1:6, 6:2, 2:6. Niewiele brakło, by parę tygodni później sprawiła ogromną sensację w II rundzie zmagań w Madrycie, ponieważ stoczyła niezwykle wyrównany bój z Aryną Sabalenką. Finalnie poległa 4:6, 6:3, 3:6, ale komentatorzy byli zaskoczeni jej formą. Mimo to w kolejnych zmaganiach znów zawodziła, a w Roland Garros odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Ludmiłą Samsonową.

Wimbledon 2024. Kiedy gra Magda Linette?

Na początku czerwca nasza zawodniczka rozpoczęła rozgrywki na kortach trawiastych. Najpierw błyskawicznie została jednak wyeliminowana z WTA 250 w Hertogenbosch przez Robin Montgomery, a potem, mimo że przebrnęła przez kwalifikacje w Eastbourne i pokonała w I rundzie Anastasiję Pawluczenkową, to w kolejnej poległa z Karoliną Muchovą 4:6, 1:6. Dała sobie tydzień przerwy i teraz wraca na kort w Wimbledonie.

Jej pierwszą rywalką będzie ubiegłoroczna pogromczyni Igi Świątek Jelina Switolina. Ta również nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Po przegranym meczu IV rundy Roland Garros z Jeleną Rybakiną dwukrotnie musiała uznać wyższość Caroline Wozniacki. Tym samym nasza zawodniczka będzie miała świetną okazję, by powtórzyć sukces sprzed trzech lat, kiedy właśnie w II rundzie Wimbledonu zwyciężyła z Ukrainką 6:3, 6:4.

Poza tym meczem obie zawodniczki mierzyły się dwukrotnie. Lepszy bilans ma Switolina, która wygrała konfrontacje w Roland Garros oraz w Strasbourgu. Jeśli Polce uda się zwyciężyć najbliższe spotkanie, to i tak ma przed sobą wyjątkowo trudną drabinkę. "To losowanie Igi i Magdy to jakieś plagi egipskie" - przekazał Michał Chojecki z "Super Expressu".

Mecz Linette - Switolina odbędzie się w środę 3 lipca. Planowo ma rozpocząć się o godz. 12. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Polsatu Sport, Polsacie Sport Premium oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji i wyniku na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.