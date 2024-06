Kamil Majchrzak się otworzył. Szczerze o aferze dopingowej

Była końcówka 2022 roku, kiedy Kamil Majchrzak został zawieszony za stosowanie niedozwolonych środków. Teraz w wielkim stylu wraca do szerokiej czołówki światowego tenisa. Nie tak dawno Polak wygrał Challengera w Bratysławie, a w rankingu ATP plasuje się na 192. pozycji.

Kamil Majchrzak opowiedział o dramacie. "Wydali na mnie wyrok"

Majchrzak powoli wraca na szczyt po zawieszeniu, jednak wciąż pamięta, co działo się z nim nieco ponad rok temu. W rozmowie z portalem Flashscore wyjawił, że informacja o zawieszeniu była dla niego trudnym momentem. - Był to dla mnie ogromny cios. Rozpoczynaliśmy wtedy zgrupowanie reprezentacji, oczywiście musiałem je opuścić i całą uwagę poświęcić, na jak najszybsze wyjaśnienie całej sprawy i oczyszczenie imienia - przyznał.

- Fakty i opinia publiczna wydały na mnie wyrok, a ja nie mogłem się do niczego odnieść, dopóki cała sprawa się nie zakończyła. Środowisko tenisowe stanęło za mną murem, oni mnie znali i wspierali przez cały czas trwania sprawy, ale nagle, zamiast skupić się na przygotowaniach, treningu, regeneracji, musiałem stoczyć zupełnie inną batalię - dodał 28-latek.

Polski tenisista po powrocie z zawieszenia musi od nowa budować swoją pozycję w światowym tenisie. - Starałem się wykorzystać ten czas, którego nigdy nie miałem, żeby popracować nad rzeczami, nad którymi w normalnym sezonie, nigdy nie miałem czasu. Wydaje mi się, że to był klucz, do tego, że czułem się naprawdę bardzo dobrze przygotowany, mimo że było to ogromne obciążenie emocjonalne i życiowe. Wchodziłem w te turnieje z przekonaniem, że w dalszym ciągu potrafię grać w tenisa. Czy spodziewałem się, że będę wygrywał od początku albo znajdę się w TOP 200 w połowie roku? Mimo wszystko nie - ocenił.

W najbliższym czasie przed Majchrzakiem kolejne występy w Challangerze. Ponadto Polak weźmie udział w kwalifikacjach do US Open, a to za sprawą pozycji w TOP200 rankingu.