Oto przyszłość reprezentacji Polski. Dwóch piłkarzy. "Jak z Ajaksu czy Barcelony"

Jakub Kiwior od dłuższego czasu łączony jest z różnymi klubami i w najbliższym czasie może stać się bohaterem transferu do jednej z czołowych drużyn w Europie. Pojawiał się temat Atletico Madryt, a w ostatnim czasie stoper Spezii miał znaleźć się na celowniku Juventusu. Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", Kiwior jest wysoko na liście życzeń drużyny Massimiliano Allegrego wśród potrzeb transferowych na pozycji środkowego obrońcy. - Powodów jest kilka: Polak ma 22 lata, ale zebrał już dobre doświadczenia we Włoszech i na arenie międzynarodowej. Poza tym, że był wychwalany przez Lewandowskiego, jest lewonożny. Dla Juventusu pozyskanie takiego środkowego obrońcy jest priorytetem - czytamy w dzienniku.

"Kiwior i Wieteska będą środkowymi obrońcami reprezentacji Polski"

22-letni obrońca trafił do Spezii latem 2021 roku za 2,2 miliona euro ze słowackiego MKS Zilina. Za sprowadzenie Polaka do Włoch odpowiadał Riccardo Pecini, który w "Przeglądzie Sportowym" odniósł się do przyszłości zawodnika: - Na jego miejscu zostałbym w klubie do końca sezonu. Może dodać do swojego CV następnych 15–20 spotkań w Serie A. Zdobyłby bezcenne doświadczenie.

Peciniego nie dziwi fakt, że Kiwior budzi zainteresowanie wielkich europejskich klubów. - Moim zdaniem im bardziej wzrasta poziom techniczny gry, tym lepiej ten chłopak sobie radzi. Dla niego wszystko staje się wtedy łatwiejsze. Ma cechy, które mu w tym układzie sprzyjają. Nie widzę go jako pomocnika, a jako obrońcę. W schemacie z czwórką graczy. On oraz Mateusz Wieteska będą w przyszłości środkowymi obrońcami reprezentacji Polski - dodał.

- Kuba trafił do nas pod koniec sierpnia, uczestniczył w pierwszym treningu i wydawało się, że... gra we Włoszech od 10 lat. Naprawdę! Widać, że rozumie, jak się rozwija futbol. Zaprezentował się tak, jak gdyby był zawodnikiem wychowanym w akademii Ajaksu czy Barcelony - tak włoski działacz wspomina moment transferu Polaka do Spezii. Dodawał, że znał go od czasu występów w reprezentacji Polski U-18 i U-19.

Kiwior w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w barwach Spezii. Wystąpił także we wszystkich czterech spotkaniach reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze.