Córka Borisa Beckera nie chce mieć z nim nic wspólnego. Legenda w tarapatach

Boris Becker ponownie wpadł w tarapaty. Po tym, jak w 2017 roku Niemiec ogłosił niewypłacalność, sąd wziął pod lupę domniemane bankructwo. W trakcie śledztwa okazało się, że 54-latek zataił środki, którymi był w stanie spłacić długi. Na liście ukrytych aktywów pojawiły się m.in. dwie nieruchomości w Niemczech, jedna w Londynie oraz liczne pożyczki zaciągnięte z banku jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Sąd postanowił doprowadzić sprawę do końca i postawił Niemcowi 24 zarzuty, jednak 54-latek nie przyznaje się do winy. Pierwsza rozprawa odbyła się w marcu.

Boris Becker nie może liczyć na wsparcie córki. "Nie chcę mieć z tym nic wspólnego"

Jak podaje niemiecki "Bild" od zamieszania związanego z ojcem próbuje odciąć się nieślubna córka legendarnego tenisisty Anna Ermakova. Kilka dni temu 22-latka wystąpiła w programie telewizyjnym „Bild am Abend". Podczas nagrań, córka Beckera przyznała, że zarówno ona, jak i jej matka, próbują odciąć się od kłopotów z prawem byłego tenisisty.

- Dowiedzieliśmy się o jego postępowaniu karnym od syndyków na jakiś czas, zanim temat przechwyciły media. Wymiar sprawiedliwości chciał, żebyśmy współpracowały. Ale ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego.

Legenda tenisa ma problemy. Ruszył proces sądowy. 24 zarzuty

Anna dystansuje się od ojca nie tylko psychicznie, ale i dosłownie. - Kiedy poznaliśmy daty jego procesu, postanowiliśmy opuścić Londyn, aby uniknąć jakiegokolwiek zaangażowania - przyznała 22-latka i dodała ironicznie: - Życzymy Borysowi powodzenia i mamy nadzieję, że ma się dobrze.

Anna Ermakova to nieślubna córka Borisa Beckera i Rosjanki Angeli Ermakovej. Początkowo tenisista zaprzeczał ojcostwu, gdyż był związany z Barbarą Feltus, z którą miał dwójkę synów. Przyznał się dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na ojcostwo.

Kłopoty Borisa Beckera. To nie pierwszy raz, kiedy 54-latek staje przed sądem

Aktualne problemy z prawem to nie nowość w życiu byłego tenisisty. Niemiec ma również zatarg ze szwajcarskim wymiarem sprawiedliwości. W 2009 roku brał ślub i nie zapłacił tamtejszemu pastorowi. W 2002 roku z kolei niemiecki sąd skazał go na dwa lata więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 500 tysięcy euro. Chodziło o zaległości podatkowe, które wynosiły ok. 1,7 miliona euro.

Boris Becker to były numer jeden rankingu ATP. Niemiec wygrał sześć turniejów wielkoszlemowych, m.in. Wimbledon, Australian Open i US Open. Zdobył też złoty medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie w grze podwójnej. Becker był również trenerem Novaka Djokovicia w latach 2013-2016.