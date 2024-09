Piłkarze Juventusu spędzili noc na lotniskowej podłodze. "Gratulacje"

Juventus nieźle zaczął obecny sezon. Drużyna Thiago Motty wygrała dwa pierwsze spotkania w Serie A z Como (3:0) i Veroną (3:0), by później bezbramkowo zremisować z Romą, Empoli i Napoli. Juventus wygrał za to pierwszy mecz w Lidze Mistrzów, pokonując PSV Eindhoven 3:1.

Tak dobrymi wynikami nie może się pochwalić druga drużyna turyńczyków. Drużyna, która nazywana jest "Next Gen" i jest zespołem do lat 23. Juventus II na co dzień rywalizuje w Serie C, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech.

W niedzielę Juventus II grał na wyjeździe z Trapani i zremisował 1:1. Po meczu drużyna miała wracać samolotem, jednak na lotnisku spotkała ją niemiła przygoda. Samolot zespołu, który był zaplanowany na 23:00, został odwołany.

Kolejny czekał na drużynę o 7:00, jednak i on został odwołany. Drużyna dowiedziała się o tym jednak dopiero godzinę przed planowanym startem. W efekcie młodzi zawodnicy Juventusu na darmo spędzili noc na lotnisku.

Młodzi gracze Juventusu spali na lotnisku

Do oddalonego od Turynu o blisko 200 km Bergamo drużyna przyleciała dopiero w poniedziałek po 11:00. Co ciekawe, już w czwartek Juventus II czeka kolejne spotkanie. Tym razem turyńczycy podejmą wicelidera Serie C, Picerno.

"Gratulacje dla tych, którzy zdecydowali się umieścić Juventus w grupie C" - ironizował włoski dziennikarz Mirko Di Natale. Serie C rozgrywana jest w trzech grupach. I to właśnie w ostatniej z nich umieszczono Juventus II, który przez to musi rozgrywać mecze na Sycylii z Trapani, Messiną czy Katanią. Turyn dzieli od tych miejscowości ponad 1600 km.

Ale to nie jedyne wycieczki Juventusu II na południe Włoch. Młodzi turyńczycy muszą też zagrać np. z Crotone, co oznacza blisko 1300-kilometrową wycieczkę na ligowe spotkanie czy Taranto, które od Turynu oddalone jest o prawie 1100 km. 1000 km dzieli Turyn od Benewentu. Avellino, Picerno czy Foggia to blisko 900-kilometrowe podróże.

W pięciu kolejkach Juventus II zgromadził pięć punktów, przez co zajmuje dopiero 14. miejsce w grupie C Serie C.