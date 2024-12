Sensacyjne wieści. Gwiazdor chce wrócić do Barcelony

25 mln euro - tyle latem tego roku Al Hilal zapłaciło Manchesterowi City za Joao Cancelo. Portugalczyk, który zawodnikiem angielskiego klubu był od lata 2019 r., kolejny raz nie zamierzał zostać na Etihad Stadium i trenować z zespołem Pepa Guardioli.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona miała zdominować Europę, a jest w kryzysie. Kosecki: To jest śmieszne

Cancelo dawno temu posprzeczał się z Katalończykiem i odmówił gry w Manchesterze City. Mimo to przez długi czas pozostawał zawodnikiem mistrzów Anglii. W styczniu 2023 r. Portugalczyk odszedł na półroczne wypożyczenie do Bayernu Monachium.

Po powrocie do Manchesteru Cancelo rozglądał się za nowym klubem, jednak i wtedy nie udało mu się na stałe zmienić pracodawcy. Z pomocą przyszła Barcelona, która wypożyczyła go na sezon 2023/24. Portugalczyk okazał się niezłym ruchem, zagrał 42 razy, strzelił cztery gole, miał pięć asyst.

Cancelo chce wrócić do Barcelony

Latem Cancelo znów nie pozostawił wątpliwości, czy chce wracać do Manchesteru. Portugalczyk odmówił treningów z mistrzami Anglii i dał jasno do zrozumienia, że chce zostać w Barcelonie. Mimo że zawodnik długo czekał na transfer definitywny, to ten nie doszedł do skutku.

Wszystko przez sytuację Barcelony. Klub ani nie miał pieniędzy na wykupienie Cancelo, ani nie miał możliwości, by go zarejestrować. Zwłaszcza że latem Katalończycy kupili Daniego Olmo, który zajął jedno miejsce w kadrze.

W końcu 27 sierpnia Cancelo podpisał kontrakt z Al Hilal. Mimo że w Arabii Saudyjskiej zarabia dwa razy więcej niż przed transferem, to kataloński "Sport" poinformował, że piłkarz nie jest szczęśliwy i chętnie wróciłby do Barcelony.

Takim ruchem zainteresowany byłby też klub. Portugalczyk miałby wnieść do drużyny jakość i doświadczenie. Dzięki niemu Jules Kounde zyskałby konkurenta do gry na prawej obronie lub zawodnika, który pozwoliłby na przesunięcie go na środek obrony.

Nie znaczy to jednak, że dojdzie do transferu. Wszystko przez sytuację Barcelony, która wciąż ma wielkie problemy finansowe i kłopoty z rejestracją zawodników. "Sport" dodał, że mimo iż dyrektor sportowy klubu - Deco - chciałby sprowadzić Cancelo, to misja ta zimą może okazać się niemożliwa.

W tym sezonie Cancelo zagrał 19 razy, strzelił gola i miał osiem asyst.