Alarm dla Zielińskiego. Inter znalazł sobie zastępcę

Inter Mediolan w poniedziałkowy wieczór zmierzy się na własnym stadionie z Como. Małe derby Lombardii oczywiście mają jednego faworyta i będą to mistrzowie Włoch. Zwycięstwo w tym spotkaniu powinno być dla nich formalnością i obowiązkiem. Jest jednak jeszcze jedna kwestia - chęć obserwacji na ich tle zawodnika z obozu rywali.

Inter Mediolan sprowadzi rywala Piotrowi Zielińskiemu? To młody talent z przeszłością w Realu Madryt

Włoski "Sport Mediaset" informuje, że dla Interu spotkanie z Como będzie ważne z powodu możliwości przyjrzenia się młodemu zawodnikowi rywali. Chodzi o Nico Paza, a więc ofensywnego pomocnika, którego przed sezonem Como kupiło z Realu Madryt za jedynie sześć milionów euro. Mediolańczycy będą mieli znakomitą okazję, by sprawdzić tego gracza na tle swojego zespołu.

Paz jest na celowniku Interu, a wielkim fanem jego talentu ma być Javier Zanetti. Legenda Interu bacznie przygląda się swojemu rodakowi i uważa, że ten może zastąpić w zespole Henrikha Mkhitaryana. To oznacza również, że i Piotra Zielińskiego, bo przecież właśnie ta dwójka rywalizuje ze sobą o miejsce w składzie.

"Ma świetną wizję gry, osobowość, nogi i czystość swoich zagrań, co może sprawić, że będzie robił różnicę nawet w środku pola, a nie tylko między liniami. Rozwiązanie, które bardzo intryguje Simone Inzaghiego i które Inter bardzo uważnie śledzi, starając się przygotować pierwsze dyskusje na temat ewentualnego ataku w czerwcu" - napisano u źródła. W obecnym sezonie Paz zagrał dla Como 15 meczów, w których zdobył dwa gole i zaliczył cztery asysty. Na początku sezonu uchodził za jedną z rewelacji całej Serie A.

Ojcem Nico Paza jest Pablo Paz, a więc były reprezentant Argentyny, z którym Zanetti grał na mundialu w 1998 roku w jednym zespole. To również przybliża młodego zawodnika do transferu do Mediolanu. Portal transfermarkt.de wycenia go na 20 mln euro.

Spotkanie Inter - Como rozpocznie się o godzinie 20:45 w poniedziałek 23 grudnia. Piotr Zieliński zacznie mecz na ławce rezerwowych Interu, a Nico Paz w pierwszym składzie gości.