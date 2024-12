Hiszpanie wydali brutalny wyrok ws. Lewandowskiego. To on jest problemem

Czy Robert Lewandowski przeciwko Leganes (0:1) rozegrał najsłabszy mecz w tym sezonie? Wiele na to wskazuje. Polski napastnik nie wykorzystał trzech dogodnych sytuacji na zdobycie bramki - w dwóch przypadkach został zatrzymany przez Marko Dmitrovicia, a raz źle trafił w piłkę i przeniósł piłkę nad poprzeczką.

To wszystko złożyło się na jednoznaczne oceny hiszpańskich mediów, które oceniły go jako najgorszego zawodnika FC Barcelony w tym spotkaniu. "Nie wykorzystał klarownej szansy w dziewiątej minucie. Stracił skuteczność, którą pokazywał jeszcze kilka tygodni temu" - napisał kataloński "Sport".

"Marca" przeanalizowała kryzys FC Barcelony. Tak napisała o Robercie Lewandowskim

Nie ma wątpliwości, że zarówno FC Barcelona jak i Robert Lewandowski są w słabej formie. Kataloński klub w ostatnich sześciu spotkaniach ligowych zdobył tylko pięć punktów, a Polak w sześciu ostatnich występach na hiszpańskich boiskach strzelił zaledwie dwie bramki.

"Barca - niewytłumaczalny dramat. Nikt nie rozumie, co stało się z zespołem przez ostatnie półtora miesiąca" - napisała "Marca". Zdaniem dziennika jest kilka powodów upadku ekipy Hansiego Flicka i dotyczą one zarówno gry w obronie jak i w ataku.

Zdaniem "Marki" Barcelona słabej broni jako cały zespół i nie brakuje także indywidualnych błędów. I co paradoksalne - Katalończycy zaczęli słabiej grać, gdy zaczęli wracać kontuzjowani zawodnicy i Flick miał większe pole do rotacji i zmian.

No i jest kwestia Roberta Lewandowskiego. "To nie to samo" - pisze "Marca" o "wyraźnym" spadku skuteczności 36-letniego napastnika. "W ostatnich meczach nie był na swoim poziomie i Flick kilkakrotnie go zmieniał. W ostatnich sześciu meczach strzelił tylko dwa gole, co znacznie odbiega od jego poprzednich statystyk. I zespół to odczuł" - podsumowano.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski zdobył 23 bramki i zanotował dwie asysty w 23 spotkaniach dla FC Barcelony. Ostatni mecz w tym roku Katalończycy rozegrają w sobotę 21 grudnia o godz. 21:00 u siebie z Atletico Madryt. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.