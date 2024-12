Zadyma w studiu! Poszło o Lewandowskiego. Puściły nerwy

Robert Lewandowski nie ma za sobą dobrego występu przeciwko Leganes. Polak był w wyjściowym składzie Barcelony, ale opuścił boisko po 66 minutach, gdy w jego miejsce wszedł Ferran Torres. Barcelona przegrała ten mecz 0:1, przez co Atletico Madryt zrównało się z nią punktami. Lewandowski zmarnował sześć sytuacji w trakcie spotkania, co wytknęły mu hiszpańskie media, a także sami kibice Barcelony. "Lewandowski chciał dodać nową drużynę do swojej listy ofiar, ale trafił na świetną grę Dmitrovicia i własny brak celności. To nie był jego wieczór" - czytamy.

"Mundo Deportivo" poinformowało, że piłkarze Barcelony otrzymali dwa dni wolnego, by odpocząć i w ten sposób lepiej się przygotować na rywalizację z Atletico Madryt w kolejny weekend. "Ludzie, za bardzo hejtujecie Lewandowskiego. Jak tylko nauczy się podawać, strzelać, utrzymywać się przy piłce, zmieniać pozycję, szukać przestrzeni, czytać grę, kontrolować piłkę, pamiętać założenia trenera, komunikować się z kolegami, grać w piłkę, to będzie koniec dla was wszystkich" - pisze jeden z internautów, kpiąc z Roberta Lewandowskiego.

Rozczarowująca postawa Barcelony i Lewandowskiego pojawiała się w dyskusjach w hiszpańskich programach poświęconych Primera Division.

Spięcie w studiu. Poszło o Lewandowskiego. "Nie grał dobrze"

W programie "El Chiringuito de Jugones" goście Josepa Pedrerola omawiali mecz Barcelony z Leganes. Nagle pojawił się temat Lewandowskiego, a szczególnie krytyczny wobec Roberta był Jota Jordi. - Proszę, opowiadaj mi o skrzydłach, o środku, o pressingu! Robert Lewandowski nie strzela tego, co powinien był strzelić. Lewandowski trzykrotnie miał sytuację "sam na sam" z bramkarzem, stał mniej więcej tak przed Dmitroviciem i trzy razy się pomylił. Kiedy Lewandowski strzela gole, to mówię, że jest najlepszy, ale w ostatnich pięciu meczach nie grał dobrze - powiedział.

- Barcelona trzy razy doprowadziła do tego, że Lewandowski był w świetnej sytuacji - dodał Jordi. "Lewandowski, naznaczony" - mogliśmy przeczytać w trakcie wspomnianego nagrania.

"Kto wie, gdzie byłaby Barcelona bez tych 16 goli Lewandowskiego" - napisał jeden z internautów. Kibice wyciągnęli też jeden ze wpisów Jordiego z września 2022 r., kiedy to domagał się Złotej Piłki dla Polaka. "No tak, wywalić ich wszystkich. Wywalić Flicka, wywalić Lewandowskiego" - dodał internauta, broniąc Lewandowskiego po słowach dziennikarza.

W 2024 r. Barcelona zagra jeszcze jeden mecz. W sobotę Barcelona zmierzy się u siebie z Atletico Madryt. To spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.