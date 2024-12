Hiszpanom puściły hamulce po blamażu Barcelony. "Gów****y"

Tylko pięć punktów zdobyła FC Barcelona w ostatnich sześciu spotkaniach ligowych. Jeszcze nie tak dawno drużyna Hansiego Flicka miała sześć punktów przewagi nad Realem Madryt i dziesięć nad Atletico Madryt w tabeli La Ligi. Dzisiaj po tej przewadze nie ma praktycznie nic, do czego przyczyniła się m.in. niedzielna przegrana 0:1 z Leganes przed własną publicznością.

Przeanalizowali kryzys FC Barcelony. Na to zwracają uwagę dwa dzienniki

Kolejny rozczarowujący występ katalońskiego klubu zwrócił uwagę hiszpańskich mediów, które wzięły na tapet problemy Barcelony. Zacznijmy od dziennika "AS", który postanowił "prześwietlić" ekipę Flicka.

"Samozadowolenie, upadek fizyczny, błędy w chwalonej linii obrony, brak skuteczności, dziwne zmiany, stracone bramki w kluczowych minutach, brak pewności siebie i nieregularność. To kilka czynników niewydolności, w której żyje Barcelona" - czytamy. Sytuację klubu w lidze nazwano "galopującym kryzysem".

Zdaniem gazety kluczowe w ocenie sytuacji Barcelony jest samozadowolenie, w które wpadła drużyna. "To samozadowolenie wiąże się z nieregularnością gry drużyny, która - częściowo ze względu na młodość, a częściowo z powodu wybierania niektórych meczów jako ważniejszych od innych - przechodzi od zwycięstwa na jednym z najtrudniejszych boiskach w Europie, takim jak Dortmund do porażki u siebie przeciwko Leganes" - dodano.

Zdaniem "AS-a" Barcelonie nie pomagają też decyzje dokonywane przez Hansiego Flicka, które "oszpecają drużynę dziwnymi zmianami", co wpływa na dezorganizację gry. "Ewidentnie widać, że w wieku 36 lat Lewandowski zawodzi już pod względem fizycznym, jednak dyskusyjne jest to, że nie potrafi łączyć minut i wykorzystywać przestrzeni, które generuje Ferran" - zaznaczono, odnosząc się do polskiego napastnika. Do tego zauważono, że w ostatnim czasie przecieka defensywa Barcelony, która regularnie traci bramki.

Z kolei "Sport" pisze: "Barcelona Flicka: od gów****ego listopada do grudnia na kanapie". Zdaniem katalońskiej gazety Barcelony żyje "na kolejce górskiej" i przeszła drogę od wielkich zwycięstw z Bayernem Monachium i Realem Madryt do obecnej sytuacji.

"Po raz kolejny w najmniej oczekiwanym momencie [Barcelona - przyp. red.] pozostawiła po sobie okrutny obraz całkowitej bezradności. Tym razem przeciwko Leganes, które podobnie jak miało to miejsce w przypadku Las Palmas, rozebrało Barcę do naga na własnym boisku i na oczach kibiców" - oceniono. Dodano, że jeśli ekipa Flicka nie gra na 100 proc., to może przegrać z każdą drużyną.

"Po gów****ym listopadzie Barca rozpoczęła grudzień na kanapie" - podsumowano, odnosząc się do ostatnich strat punktowych.

A kolejne spotkanie FC Barcelona rozegra w sobotę 21 grudnia o godz. 21:00 u siebie z Atletico Madryt. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.