W USA gra "nowy Lewandowski". Ma 16-lat i polskie korzenie

W październiku ubiegłego roku Julian Hall w wieku zaledwie 15 lat i 190 dni został drugim najmłodszym zawodnikiem, który zadebiutował w rozgrywkach MLS. Młodszy był tylko amerykański piłkarz pochodzenia ghańskiego - Freddy Adu, gwiazdor gry Football Manager, który wielkiej kariery w prawdziwej piłce nigdy nie zrobił.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ogłosili go nowym Robertem Lewandowskim

- To fantastyczne uczucie dostać taką szansę. To wyróżnienie dla mnie i mojej rodziny. To dla mnie ogromny skok, bo niedawno grałem w U-15. Trenerzy mi zaufali i pozwolili zrobić kolejny krok. To była dla mnie mieszkanka uczuć: trochę ekscytacji i trochę nerwów. Świetnie było wejść na boisko, zwłaszcza że rodzina była na trybunach - powiedział Hall dla oficjalnej strony klubowej. Potem Hall stał się też najmłodszym strzelcem w historii klubu.

Hall ma polskie korzenie i został wyszukany przez skautów młodzieżowej polskiej reprezentacji. Teraz ten 16-letni napastnik, grający w New York Red Bulls, został wyróżniony przez prestiżowy portal "Transfermarkt", który przedstawia młode talenty, urodzone w latach 2007 oraz 2008. Dziennikarze napisali, że piłkarz ten aspiruje do bycia następnym Robertem Lewandowskim.

Zobacz: Piłkarz Śląska nie wytrzymał przed kamerą. Wypalił do dziennikarza

Hall zagrał w tym sezonie pierwszy pełny sezon w MLS Wystąpił w 29 spotkaniach, zdobył osiem bramek i miał dwie asysty. - To było dla mnie super doświadczenie - przyznał.

Jakim typem zawodnika jest Hall?

"Powiedziałbym, że jestem bardzo energicznym graczem". Staram się zrobić wszystko dla zespołu, co pomoże nam wygrać. Mocne strony? Jestem wszechstronnym, zwinnym i zdolnym do wszystkiego czego potrzebuje zespół. Doskonale wiem, że muszę poprawić skuteczność, utrzymanie piłki. Nikt nie jest doskonały i jest wiele rzeczy, które mogę poprawić - dodał Hall.

Piłkarz jako swój wzór do naśladowania wskazał Roberta Lewandowskiego. - On jest kimś, kogo podziwiałem zawsze - w przeszłości i teraz - mówi Hall.

16-latek jest na liście życzeń RB Lipsk. Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie ten klub z Bundesligi będzie jego nowym pracodawcą.