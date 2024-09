To się dzieje! "Barcelona skontaktowała się ze Szczęsnym"

Końcówka pierwszej połowy meczu Villarealu z Barceloną (1:5). Bramkarz gości Marc-Andre ter Stegen wyskakuje do górnej piłki, po czym ląduje na ziemi. Niby banalna sytuacja, ale coś idzie bardzo źle. Niemiec upada na ziemie i krzyczy z bólu, ku przerażeniu pozostałych piłkarzy. Z boiska zostaje zniesiony na noszach, a późniejsza diagnoza jest brutalna. Poważne uszkodzenie rzepki, operacja i przerwa najpewniej do końca sezonu.

Navas, Bravo, Szczęsny. Barcelona ma wybór

Tak wyglądała sytuacja, która doprowadziła do tego, co obserwujemy teraz, czyli wielkiej sagi "kto za ter Stegena w Barcelonie?". Wiadomo bowiem, że w Katalonii nie zamierzają zostać z Inakim Peną jako jedynym doświadczonym bramkarzem. W grze pojawiło się sporo nazwisk. Keylor Navas pozostaje bez klubu po rozstaniu z PSG i byłby ponoć gotów dołączyć do Barcelony. Nawet będący na emeryturze od niedawna 41-letni Claudio Bravo, były bramkarz "Blaugrany" deklarował gotowość do powrotu w razie potrzeby.

Media żyją jednak innym możliwym powrotem. Mowa oczywiście o Wojciechu Szczęsnym. Polak od kilku tygodni jest na emeryturze, a pogłoski o ewentualnym wznowieniu kariery skwitował krótkim zdaniem "nikt wam nie zabroni marzyć". Niemniej nie da się na 100 proc. wykluczyć, że opcja regularnego bronienia w Barcelonie w tym sezonie skłoni go do zmiany zdania. Szczególnie że jak informował Piotr Koźmiński z portalu goal.pl "coś zaczęło się dziać" w tym temacie.

Barcelona skontaktowała się ze Szczęsnym! Flick miał dać zielone światło

Według Fabrizio Romano Barcelona skontaktowała się z agencją CAA Stellar, która reprezentowała interesy Wojciecha Szczęsnego w trakcie kariery. Dziennikarz dodaje, że Barcelona rozumie decyzję Polaka o zakończeniu kariery, ale i tak chciałaby poznać jego stanowisko w obliczu potencjalnej oferty.

Jeszcze dalej idzie kataloński dziennik "Sport". Zdaniem tamtejszych dziennikarzy Szczęsny stał się obecnie priorytetem Barcelony. Jako główny powód podają zielone światło od Hansiego Flicka, któremu pomysł ma się podobać. Co więcej "Sport" podkreśla ważną rolę Roberta Lewandowskiego, czyli bliskiego przyjaciela Szczęsnego. Katalońscy dziennikarze nazywają go "wielką bronią" w walce o przekonanie Polaka.