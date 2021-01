Bayern szykuje kolejny transfer. 40 mln euro za młodą gwiazdę Bundesligi

Kilka dni temu w niemieckich mediach poinformowano o zainteresowaniu Bayernu 23-letnim pomocnikiem Borussii Moenchengladbach. Doniesienia stacji "Sky Sports" potwierdził dziennikarz "Bilda" Christian Falk.

Według niemieckich mediów, Bayern będzie chciał ściągnąć Neuhausa latem. Żeby to uczynić, mistrzowie Niemiec będą musieli zapłacić 40 mln euro. To kwota wpisana w kontrakcie, który obowiązuje piłkarza do końca czerwca 2024 r.

Bayern Monachium zgarnie kolejny młody talent Bundesligi? Bawarczycy szykują ofertę na lato

Zdaniem "Sky", Bayern jest zdeterminowany, by ściągnąć Neuhausa. Najwcześniej będzie mógł to uczynić latem. Do tego czasu Neuhaus - zgodnie z zapisami umowy - musi zostać w ekipie z Moenchengladbach.

Bayern musi być jednak czujny, bo sytuację piłkarza śledzą również przedstawiciele Realu Madryt.

23-letni pomocnik odgrywa kluczową rolę w składzie Marco Rose'a. W tym sezonie strzelił pięć goli oraz zanotował cztery asysty. W ostatniej kolejce wbił zwycięskiego gola właśnie z starciu z Bayernem (3:2).