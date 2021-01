Gwiazdor NBA nie gra z powodu zamieszek, ale nie przeszkadza mu to imprezować. Przyłapali go

We wtorek Brooklyn Nets rozegrali już czwarty mecz bez swojego rozgrywającego, pokonując na własnym parkiecie Denver Nuggets 122-116. Zespół Steve'a Nasha ma bilans sześciu zwycięstw i sześciu porażek.

Spotkanie toczyło się w cieniu afery dotyczącej Kyriego Irvinga. Koszykarz oficjalnie jest poza zespołem z powodów osobistych, jednak nieoficjalne źródła donoszą, że nie ma on ochoty na koszykówkę po ostatnich wydarzeniach na Kapitolu i ze względu na temat niesprawiedliwości społecznej w Stanach Zjednoczonych.

O ile te powody spotykały się w USA ze sporym zrozumieniem, o tyle w poniedziałek wieczorem w internecie pojawiły się filmy, na których Kyrie Irving dobrze się bawi na dużej imprezie urodzinowej siostry Asii i swego ojca. A wszystko to w pełni sezonu, naznaczonego przez pandemię koronawirusa. Trudno mówić też o o zachowaniu przez koszykarza jakichkolwiek środków bezpieczeństwa, a tym bardziej rygorystycznego protokołu zdrowotnego NBA. Irving tańczy, pozuje do zdjęć, przytula się.

Nets wydali oświadczenie. "Jeszcze nie ustaliliśmy daty powrotu Irvinga"

Oświadczenie w tej sprawie wydał menedżer generalny Brooklyn Nets, Sean Marks.

"Zdajemy sobie sprawę z krążącego na mediach społecznościowych wideo z udziałem Kyriego Irvinga na imprezie rodzinnej. Wraz z Kyriem i NBA badamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia pod kątem wypełniania protokołu zdrowia i bezpieczeństwa.

Kyrie pozostaje poza zespołem z powodów osobistych. Data jego powrotu jeszcze zostanie ustalona. W międzyczasie koncentrujemy się na celach naszej organizacji.

Kyrie będzie miał możliwość wytłumaczenia swojej nieobecności, kiedy będzie na to gotowy"

Trener Nets Steve Nash jest przekonany, że jeszcze w tym sezonie zobaczymy Irvinga na parkietach NBA. - Trudno jednak bardziej szczegółowo przewidywać to, co się dzieje w kwestiach pozasportowych. Muszę się skoncentrować na prowadzeniu drużyny i wyciągnięciu z niej jak najwięcej - powiedział.

Irving nie uniknie kary. Straci miliony dolarów?

Irvingiem zamierzają się zająć władze NBA. Wszystko wskazuje na to, że 28-letniego koszykarza czeka surowa kara. Nic w tym dziwnego, liga ma ogromne problemy organizacyjne z powodu panującej pandemii. We wtorek przełożono już szósty mecz tegorocznych rozgrywek, a także ustalono nowy, bardziej surowy protokół, który ma pozwolić na płynne kontynuowanie sezonu.

Według najnowszego protokołu koszykarze mają jeszcze surowsze zasady tzw. "dystansu społecznego". Jedną z nowości jest fakt, iż po zejściu z parkietu zawodnik musi ochłonąć na krześle oddalonym o dwa metry od kolegów i całego otoczenia, a wracając na ławkę rezerwowych obowiązkowo założyć maseczkę.

Jak poinformował Adrian Wojnarowski z ESPN, NBA uznała Irvinga winnym złamania protokołów, w związku z czym nałoży na zawodnika kwarantannę, a także karę 410 tys. dol. za każdy opuszczony mecz w trakcie jej trwania.

Więcej nieobecności niż zdobytych punktów

Co na to sam Irving? Wygląda na to, że niespecjalnie się tym przejmuje. We wtorek, w trakcie meczu swoich kolegów z Nuggets, wziął on bowiem udział w wirtualnym spotkaniu z kandydatką na stanowisko prokuratora okręgowego na Manhattanie - Tahanie Aboushi.

W zeszłym sezonie koszykarz także poprosił o kilka tygodni przerwy, kiedy w tragicznych okolicznościach zginął jego mentor i legenda NBA Kobe Bryant. M.in. z tego powodu (kolejnym była kontuzja) Irving w debiutanckim sezonie w Nets zagrał ostatecznie tylko 20 meczów.

Półtora roku temu Kyrie Irving podpisał z Brooklyn Nets czteroletni kontrakt o maksymalnej wartości 141 milionów dolarów. W siedmiu rozegranych meczach w tym sezonie notował średnio 27,1 punktów i 6,1 asysty na spotkanie.