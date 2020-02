Timo Werner ma imponujące statystyki w tym sezonie. W drużynie RB Lipsk w 33 meczach strzelił 27 goli i zaliczył 11 asyst. Nic więc dziwnego, że interesują się nim potężniejsze kluby niż aktualny wicelider Bundesligi. Wyciągnięcie Wernera z Lipska może być o tyle łatwiejsze, że jak informuje portal Sport1.de, klauzula wykupu zawarta w jego umowie wynosie zaledwie 30 mln euro. Zaledwie, biorąc pod uwagę obecne realia rynku transferowego i kwoty płacone za innych piłkarzy.

Jeśli Werner chce dołączyć do Liverpoolu, to takich okazji nie może marnować:

Transfer Wernera zaskakująco tani? Trzeba wydać 30 mln euro

Już wcześniej niemieckie media informowały, że klauzula nie jest wysoka i wynosi około 55-60 mln euro. Teraz jednak okazuje się, że ma być prawie dwa razy niższa i wynosić 30 mln euro! To czyniłoby z Wernera jeszcze łatwiejszy cel transferowy. Sport1.de dodaje, że trzeba pamiętać też o potencjalnych bonusach dla RB Lipsk uzależnionych od występów Wernera w nowej drużynie.

Werner w Liverpoolu?

23-letni Werner wypowiedział się ostatnio o spekulacjach dotyczących jego potencjalnego transferu do "The Reds". - Liverpool jest obecnie najlepszą drużyną na świecie i jestem dumny, że moje nazwisko jest łączone z tym zespołem - przyznał Niemiec. I dodał: - To dla mnie wielkie wyróżnienie. Wiem jednak, że w Liverpoolu gra wielu dobrych zawodników i wciąż muszę się doskonalić, aby dostać się na ten poziom i tam grać.