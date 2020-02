Timo Werner zdecydowany na transfer? "To najlepszy trener na świecie"

Timo Werner skomentował możliwość transferu do Liverpoolu, o którym dużo mówi się w niemieckich mediach. "Dobrze pasowałbym do tego zespołu. Juergen Klopp to najlepszy trener na świecie" - mówił w wypowiedzi dla "Sky Germany" napastnik RB Lipsk.

Fot. Martin Meissner / AP

