Kosmos! Łukasz Fabiański na ustach całej Anglii. "Skradł show"

Łukasz Fabiański zaliczył kapitalny występ w meczu z Bournemouth. I choć ostatecznie West Ham United zremisował 1:1, to nie ulega wątpliwości, że gdyby nie Polak, tego punktu wyrwać by się nie udało. Na znakomitą postawę 39-latka uwagę zwrócili angielscy dziennikarze, którzy wyróżnili go nie tylko kapitalnymi ocenami, ale i recenzjami. "Był spektakularny" - oto jedna z nich.

