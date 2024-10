Sensacyjne wieści ws. Xaviego. To byłby hit nad hity

Puchar Ligi Angielskiej w sezonie 22/23 i FA Cup w sezonie 23/24 - to trofea, które Erik ten Hag zdobył z Manchesterem United od momentu objęcia tego klubu, a więc od lipca 2022 r. W tym sezonie Manchester United zanotował dwa remisy w fazie ligowej Ligi Europy (1:1 z Twente i 3:3 z Porto), a w Premier League zdobył jedenaście punktów w ośmiu meczach, co daje 12. miejsce w ligowej tabeli.

Po bezbramkowym remisie z Aston Villą profil OptaJoe wyliczył, że Manchester United za Erika ten Haga zdobył najmniej punktów w pierwszych siedmiu meczach sezonu ligowego od sezonu 1989/90. Ostatnio Manchester United zdecydował, że rozwiąże umowę z Sir Alexem Fergusonem, który otrzymywał ponad dwa mln funtów rocznie za bycie ambasadorem klubu. Wielu kibiców Manchesteru United domaga się tego, by Ten Hag został zwolniony.

Kto może zastąpić Erika ten Haga? Jak czytamy w mediach, kandydatów jest co najmniej kilku.

Xavi wróci do pracy? Może zastąpić Erika ten Haga w Manchesterze United

Brytyjski dziennik "Daily Mail" informuje, że Xavi jest rozpatrywany jako kandydat do objęcia Manchesteru United w przypadku zwolnienia Ten Haga. W ciągu ostatnich miesięcy miało dojść do kontaktów między trenerami a pośrednikami, którzy reprezentują władze Man United. Z informacji brytyjskich dziennikarzy wynika, że Xavi nie chce wracać do pracy w Hiszpanii i jest otwarty na to, by spróbować swoich sił na poziomie Premier League.

Do tej pory w mediach, w kontekście pracy w Manchesterze United wymieniano takich menedżerów, jak Thomas Tuchel, Edin Terzić czy Ruben Amorim ze Sportingu CP. "Daily Mail", powołując się na źródła bliskie klubowi, dodaje, że na razie władze utrzymują, iż Ten Hag dalej będzie trenerem Manchesteru United. Do tej pory, jako tymczasowe rozwiązanie, wymieniano też Ruuda van Nistelrooya, a więc asystenta w sztabie Ten Haga.

Manchester United byłby trzecim klubem w trenerskiej karierze Xaviego. Wszystko rozpoczęło się od katarskiego Al-Sadd, gdzie Xavi pracował w latach 2019-2021. Tam wygrał mistrzostwo Kataru, dwa Puchary Emira i dwa Puchary Ligi. Xavi rozpoczął pracę w Barcelonie w listopadzie 2021 r., gdy zastąpił zwolnionego Ronalda Koemana. Po licznych perturbacjach i zwrotach akcji Xavi postanowił odejść z Barcelony z końcem sezonu 23/24, a jego następcą został Hansi Flick.

W dwóch najbliższych meczach Manchester United zagra z Fenerbahce Stambuł w Lidze Europy (24.10, godz. 21:00) i West Hamem United w lidze (27.10, godz. 15:00).