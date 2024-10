Kolejna burza wokół Lechii Gdańsk. Szymon Jadczak ujawnia

"Konflikt" między Szymonem Jadczakiem z "Wirtualnej Polski" a Lechią Gdańsk trwa od 23 sierpnia 2023 r. Dokładnie tego dnia ukazał się artykuł, w którym Jadczak opisał powiązania Mada Global, a więc funduszu inwestycyjnego z Dubaju, który reprezentuje prezes Paolo Urfer, z Rosją. "Człowiek, który kupił Lechię, odegrał ważną rolę w sprawie związanej z ukrywaniem majątku ukraińskiego oligarchy, najbliższego przyjaciela byłego prezydenta Ukrainy - Wiktora Janukowycza" - czytamy w tekście. Wspomnianym prorosyjskim oligarchą z Ukrainy jest Jurij Iwaniuszczenko.

"Iwaniuszczenko miał m.in. kierować oddziałem zabójców, działającym w latach 90. w obwodzie donieckim, odpowiedzialnym za szereg głośnych zabójstw. Miał też przejąć szereg legalnych i nielegalnych interesów, które złożyły się na potężny majątek. W październiku 2016 r., 15 hektarów z 35-hektarowej posiadłości Iwaniuszczenki pod Kijowem, na których znajduje się dawna rezydencja oligarchy, trafiło do Paolo Urfera" - dodaje Jadczak.

Urfer zdecydował się zareagować na publikację Jadczaka. Toczą się dwie sprawy - karna z prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Jadczakowi oraz cywilna przeciwko dziennikarzowi, redaktorowi naczelnemu Wirtualnej Polski oraz samej WP.

"Moim obowiązkiem, honorem i przywilejem jest ochrona przed nieuprawnionym i haniebnymi atakami zarówno Lechii, jak i ludzi, których pieniądze i zaufanie pozwoliły klubowi przetrwać jeden z największych kryzysów w jego najnowszej historii. Jeśli oczerniający nas autor wraz ze swym portalem twierdzą inaczej, będą musieli udowodnić to w sądzie" - przekazał Urfer.

Aktualnie proces został odroczony do 2025 r. "Z niczego się nie wycofuję. Proces został odroczony do 2025 roku, spokojnie czekam na kolejne rozprawy. A w sprawie Lechii Gdańsk i Paolo Urfera czekam na odpowiedzi na pytania, które przesłałem do klubu jakiś czas temu. Niestety rzecznik od tego czasu unika kontaktu, a pełnomocnik pana Urfera pan Ślusarek próbuje wpływać na moje kolejne teksty metodami wykraczającymi poza standardy obowiązujące w krajach cieszących się wolnymi i niezależnymi mediami" - przekazał nam Jadczak w lipcu 2024 r.

Jadczak pisze o Lechii Gdańsk. "To tak nie działa"

"Przesłaliśmy oficjalne pytania do Paolo Urfera oraz Ralpha Oswalda Iseneggera. Co ciekawe - nie udało się ich dostarczyć za pośrednictwem ich zarejestrowanych w Dubaju firm - maile spółek obu Szwajcarów nie działają. Wysłaliśmy zatem pytania z prośbą o przekazanie do ich klubów: Lechii Gdańsk i Valmiera FC. Pytaliśmy między innymi o szczegóły transakcji zakupu rezydencji prorosyjskiego oligarchy, informacje dotyczące osób zarządzających oraz źródła pochodzenia kapitału funduszu Mada Global. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi" - pisał Jadczak w sierpniu 2023 r.

Jak się okazuje, Lechia nie odpowiedziała na pytanie Jadczaka do dzisiaj. Klub z Gdańska reprezentuje Seweryn Dmowski, doradca ds. komunikacji i specjalista od historii politycznej Polski i piłki nożnej. "Klub wymyślił sobie, że skoro prezes Paolo Urfer mnie pozwał, to oni nie odpowiedzą na kolejne pytania, między innymi o rosyjskie powiązania i pochodzenie pieniędzy na klub. To tak jakby jakiś polityk wysyłał pozew dziennikarzowi i tak blokował publikacje na swój temat. To tak nie działa" - pisze Jadczak na portalu X.

"Proszę o pomoc w wyegzekwowaniu odpowiedzi Aleksandrę Dulkiewicz (prezydent Gdańska), które dają Lechii miliony publicznych pieniędzy, Ekstraklasę, PZPN i innych dziennikarzy. No i przede wszystkim kibiców Lechii, jeśli chcecie poznać prawdę o swoim klubie" - dodaje dziennikarz "Wirtualnej Polski".