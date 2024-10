"Lewandowski ma już swoje lata. Trzeba szukać młodych"

20 września 2023 roku Michał Probierz został oficjalnie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jednym z zadań stawianych przed nim było odmłodzenie składu kadry i wprowadzenie do niej nowych twarzy. Probierz już w swoim debiucie na ławce trenerskiej Biało-Czerwonych pokazał, że odważnie stawia na młodych zawodników, dając szansę Patrykowi Pedzie. Później cenne minuty gry otrzymali też inni zawodnicy. Mowa m.in. o Maxim Oyedele, Michaelu Ameyawie czy Kacprze Urbańskim.

Roman Kosecki zabrał głos ws. odmłodzenia reprezentacji Polski. "Robert ma swoje lata"

Zdaniem Romana Koseckiego to za mało. Były reprezentant Polski uważa, że kadra potrzebuje dalszego odmładzania.

- Robert ma swoje lata. Ci najlepsi już się powoli starzeją, trzeba szukać młodych. Co ciekawe, mamy tych zawodników, bo ta nasza młodzieżówka naprawdę fajnie gra. Młodzieżówka (reprezentacja Polski U-21 - przyp.red) awansowała teraz do finałów mistrzostw Europy, więc jest z czego wybierać. Oczywiście, Ci chłopcy mają i muszą grać w naszych klubach, jeśli grają w Ekstraklasie. Jeśli wyjeżdżają za granicę, to walczą o swoje miejsce - powiedział 69-krotny reprezentant Polski w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu" na YouTube.

- Młodzi muszą zrozumieć też jedno: Michał Probierz ich pokazuje, ale oni muszą dwa razy ciężej zasuwać niż ci, którzy już są gwiazdami na dorobku. Znam Michała i on pewnie rozmawia z nimi (na różne tematy, żeby się upewnić - przyp.red), że woda sodowa nie uderzy im do łba, bo to jest najgorsze, kiedy młodemu zawodnikowi wydaje się, że jest już lepszy od Lewandowskiego albo od innych - dodał Kosecki w tej samej rozmowie.

W dalszej części wypowiedzi Kosecki wskazał zawodnika, który według niego, jest bardzo blisko otrzymania powołania do seniorskiej reprezentacji. - Uważam, że w kolejce do reprezentacji stoi Ariel Mosór. To jest chłopak, który poszedł teraz do Rakowa i jak tak dalej będzie się rozwijał to za chwilę powinien wejść do pierwszej reprezentacji - stwierdził.

Nie zabrakło też wątku poświęconemu aktualnej sytuacji reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Kadra prowadzona przez Michała Probierza zdobyła cztery punkty w dotychczasowych czterech spotkaniach w tych rozgrywkach i obecnie plasuje się na trzeciej pozycji.

- Nie możemy stracić tej dywizji A (...), ponieważ dzięki niej graliśmy baraż - powiedział Kosecki. - Baraż z Walią - dodał Roman Kołtuń, przypominając byłemu piłkarzowi nazwę drużyny, z którą rywalizowaliśmy o Euro 2024.