Makabryczne odkrycie obok siedziby Manchesteru United. Policja natychmiast zamknęła teren

Niedaleko bazy Manchesteru United w Salford dokonano szokującego odkrycia. W czwartek w lesie Kersal Dale tuż obok słynnych boisk The Cliff odnaleziono ludzkie szczątki. Były zapakowane w plastikowy worek na śmieci. Policja od razu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Szczątki przebadał patolog, ale ze względu na zły ich stan nie udało się zidentyfikować zamordowanej osoby.

Policja zabezpieczyła i odgrodziła teren. Tym samym na jakiś czas zamknęła dostęp do boisk. Przed laty trenowała na nich słynna drużyna Alexa Fergusona, ale od 2000 r. pierwszy zespół Manchesteru United przeniósł się na Carrington. Obecnie The Cliff jest domem klubowej akademii.

Na razie śledczy badają teren i nie dokonali jeszcze żadnych zatrzymań. - Chcę zapewnić lokalną społeczność, że chociaż jest to niepokojące znalezisko, jesteśmy obecni w okolicy, aby przeprowadzać dochodzenie i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Zachęcam każdego, kto może posiadać istotne informacje, do rozmowy z funkcjonariuszami - przekazał przedstawiciel miejscowej policji Lewis Hughes, cytowany przez "The Telegraph".

Telewizja Sky podała, że znalezione ciało było niekompletne. W worku znajdował się jedynie tułów. Zanim go odnaleziono, miał przeleżeć od 24 do 36 godzin. - Ofiara nie została jeszcze zidentyfikowana, ale wiemy, że za tym odkryciem stoi rodzina, która straciła bliską osobę, i chcemy mieć pewność, że otrzyma wsparcie tak szybko, jak to możliwe - dodał Hughes.

Na razie nie ujawniono ani płci, ani pochodzenia etnicznego ofiary. Podano jedynie, że szczątki najprawdopodobniej należały do dorosłej osoby. Zlecono już sekcję zwłok.