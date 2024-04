Trzęsienie ziemi w klubie ekstraklasy! Miarka się przebrała. Ogłosili od razu po meczu

Cracovia oficjalnie rozstała się z trenerem Jackiem Zielińskim. O tym, że taki ruch nastąpi, media rozpisywały się już od jakiegoś czasu. Po świetnym rozpoczęciu rundy wiosennej i spektakularnej wygranej 6:0 z Radomiakiem piłkarze z Krakowa spisywali bardzo słabo. Nie wygrali ani jednego z siedmiu meczów. Gwoździem do trumny okazało się piątkowe starcie z ŁKS-em. Cracovia zaledwie zremisowała z nim 2:2 i ma tylko pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim golfistą jest Michał Probierz? Selekcjoner o swoich umiejętnościach

Cracovia ogłosiła. To koniec Jacka Zielińskiego. "Dziękuję trenerowi"

Tuż po wpadce z ostatnią drużyną w tabeli klub wydał specjalny komunikat. "Zarząd MKS Cracovia SSA zakończył dzisiaj współpracę z Jackiem Zielińskim. Do końca sezonu pierwszą drużynę poprowadzi Dawid Kroczek, trener rezerw Pasów. Do sztabu szkoleniowego dołączy także Maciej Palczewski oraz Tomasz Przekaza" - czytamy.

Jacek Zieliński do Cracovii dołączył w listopadzie 2021 r. tuż po odejściu obecnego selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. Pod jego wodzą ekipa kończyła dwa poprzednie sezony kolejno na dziewiątym i siódmym miejscu w tabeli. Wcześniej z Cracovią związany był w latach 2015-17. Wówczas raz awansował do eliminacji Ligi Europy UEFA. - Dziękuję trenerowi za poświęcony czas i zaangażowanie w rozwój naszego klubu. Doceniam jego pracę i życzę powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach - powiedział prezes klubu, Mateusz Dróżdż.

Wiadomo, co dalej z Cracovią. To on zastąpi Zielińskiego

Następcą Zielińskiego przynajmniej do końca sezonu będzie Dawid Kroczek. 34-latek nie ma wielkiego doświadczenia. Do tej pory trenował jedynie Resovię Rzeszów i Unię Skierniewice. Od lipca miał zaś prowadzić rezerwy Cracovii, które w kolejnym sezonie po rocznej przerwie wznowią działalność. Wśród faworytów do przejęcia pierwszej drużyny w następnej kampanii wymieniany był obecny szkoleniowiec Warty Poznań Dawid Szulczek.

Jacek Zieliński pozostawił Cracovię na 12. miejscu w tabeli ekstraklasy. W dorobku zespół ma 29 punktów, tyle samo co 13. Piast i tylko o pięć więcej niż zagrożona spadkiem 16. Korona Kielce. Liderem pozostaje Jagiellonia Białystok z 51 punktami.