Królewski reaguje na słowa Kołakowskigo. Wymienił listę wyzwań Wisły Kraków [SPORT.PL LIVE]

Przed finałem Pucharu Polski wydaje się, że Pogoń Szczecin ma po swojej stronie wszystkie argumenty. Drużyna Jensa Gustaffsona jest silniejsza, bardziej doświadczona i przede wszystkim - gra ligę wyżej. Finał na Stadionie Narodowym niesie dla niej jednak wielką presję.

Dla Pogoni to ogromna szansa na zdobycie pierwszego w historii klubu trofeum. Takiej presji na sobie nie ma Wisła Kraków, dla której mecz na Stadionie Narodowym jest miłym dodatkiem do sezonu. Sezonu, w którym priorytetem pozostaje awans do ekstraklasy.

Królewski gościem Sport.pl Live

Jego brak będzie dla klubu wielkim problemem, bo dziś jego dług szacuje się na około 50 mln złotych. O finale Pucharu Polski i jego uczestnikach porozmawiamy w kolejnym odcinku Sport.pl Live. Gośćmi Konrad Fersztera będą właściciel i prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski oraz Daniel Trzepacz z portalu pogonsportnet.pl i Jan Kałuckim z Canal+.

